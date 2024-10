Halloween steht vor der Tür: So viel geben die Österreicher dafür aus

Die Ausgaben für Halloween in Österreich steigen auf 75 Millionen Euro: immer mehr Menschen investieren in gruselige Partys und Deko.

Halloween entwickelt sich in Österreich zu einem bedeutenden Event im Einzelhandel. In den letzten Jahren hat sich das Interesse an diesem Fest stark erhöht, was sich nun auch in den Ausgaben der Konsument niederschlägt. Der aktuelle Consumer Check von Handelsverband und Reppublika zeigt, dass die Ausgaben für Halloween in diesem Jahr auf beeindruckende 75 Millionen Euro steigen. Diese Zahl ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu den 60 Millionen Euro des Vorjahres. Es ist offensichtlich, dass immer mehr Menschen bereit sind, Geld für Unterhaltung und Freizeitaktivitäten auszugeben.

Pro-Kopf-Ausgaben auf einem Rekordhoch

Laut Rainer Will, dem Geschäftsführer des Handelsverbandes, steigen die Pro-Kopf-Ausgaben für Halloween von 50 auf 59 Euro. Bereits zwei von drei Konsumentplanen, in diesem Jahr spezielle Halloween-Produkte zu kaufen. Diese Zahl ist bemerkenswert, da im letzten Jahr noch 40 Prozent der Befragten angaben, keine Halloween-Artikel erwerben zu wollen. Die steigende Bereitschaft, Geld auszugeben, zeigt, dass das Gruselfest in der österreichischen Bevölkerung fest verankert ist.

Süßigkeiten und Snacks sind die Renner

Die beliebtesten Artikel, die für Halloween gekauft werden, sind vor allem Süßigkeiten und Snacks. Mehr als die Hälfte der Befragten (54 Prozent) plant, sich mit Süßigkeiten einzudecken, während ein Drittel der Konsumenten Snacks kaufen möchte. Auch die Nachfrage nach Kürbissen und gruseliger Dekoration wächst. Die vollständige Liste der Top-Seller verdeutlicht die Vorlieben der Käufer und zeigt, dass Halloween nicht nur ein Fest der Süßigkeiten ist, sondern auch eine Gelegenheit für kreative Deko und Feiern.

Hier die komplette Liste der Top-Seller: 54 Prozent Süßigkeiten

33 Prozent Snacks

31 Prozent Kürbisse

30 Prozent Dekoration

18 Prozent Kostüme

17 Prozent alkoholische Getränke

17 Prozent alkoholfreie Getränke

14 Prozent Schminksachen/Kosmetika

10 Prozent Partybedarf

Regionaler Fokus: Oberösterreich und Salzburg führen die Ausgaben an

Besonders ausgegeben wird heuer in Oberösterreich und Salzburg, wo die Pro-Kopf-Ausgaben mit 70 Euro am höchsten sind. Im Gegensatz dazu liegen die Ausgaben in der Steiermark und Kärnten mit 51 Euro am unteren Ende der Skala. Die Wiener geben im Schnitt 57 Euro aus und bewegen sich somit im Österreich-Schnitt. Diese regionalen Unterschiede verdeutlichen, wie unterschiedlich das Interesse und die Vorliebe für Halloween in den einzelnen Bundesländern ausgeprägt sind.

Halloween als fester Bestandteil im Kalender

Rainer Will bringt es auf den Punkt: Halloween hat sich zu einem festen Bestandteil des österreichischen Kalenders entwickelt. Für viele Händler ist das Fest nicht nur eine Gelegenheit für kreative Produkte, sondern auch eine wichtige Umsatzquelle. Vor allem Nahversorger und Dekorations-Shops profitieren von der erhöhten Nachfrage in dieser „gruseligsten Zeit des Jahres“. Halloween bietet den Menschen die Möglichkeit, sich zusammenzufinden, Spaß zu haben und kreative Ideen auszuleben, was den sozialen Zusammenhalt fördert.