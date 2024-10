Jugendbande zertrümmert Autoscheiben: Müssen Wiener um ihre Autos bangen?

Polizei in Wien ermittelt nach Vandalismus-Vorfall im 12. Bezirk, bei dem eine Jugendbande mehrere Autos beschädigte. Die Zunahme von Jugendkriminalität und Autovandalismus in der Stadt sorgt für Besorgnis unter den Bürgern.

Am Samstag, den 19. Oktober 2024, kam es im 12. Bezirk in Wien zu einem besorgniserregenden Vorfall. Eine Jugendbande soll mit einem Hammer die Frontscheibe eines Autos zerschlagen haben. Dieses Ereignis scheint kein Einzelfall zu sein, da ähnliche Vorfälle in letzter Zeit häufiger vorkommen. 5 Minuten hat für euch bei der Polizei in Wien nachgefragt.

Polizei bestätigt Vorfall: Ermittlungen laufen

Auf Nachfrage von 5 Minuten bestätigte die Landespolizeidirektion Wien den Vorfall. Demnach ereignete sich der Vandalenakt am 19. Oktober 2024 in einer Garage eines Mehrparteienhauses, wo insgesamt sieben Autos beschädigt wurden. Die unbekannten Täter stahlen zudem einige Wertgegenstände aus den Fahrzeugen. Es wurde der Verdacht des Einbruchsdiebstahls angezeigt, und die Ermittlungen sind aktuell noch im Gange.

Zunahme jugendlicher Vandalenakte in Wien

Die Polizei informierte darüber, dass im letzten Jahr eine Vielzahl von Ermittlungen gegen jugendliche Tatverdächtige durchgeführt wurde. Diese Jugendlichen sind oft strafunmündig und neigen dazu, Scheiben von Fahrzeugen einzuschlagen und die Wertgegenstände zu entwenden. Oft nutzen sie die gestohlenen Autos für „Spritztouren“. Diese Vorfälle werden in den Medien immer wieder thematisiert und zeigen, dass es sich nicht um Einzelfälle handelt.

Vernetzung über soziale Medien: Ein Problem für die Polizei

Ein besonders herausfordernder Aspekt für die Wiener Polizei ist die Vernetzung der Jugendlichen über soziale Medien. Diese Gruppen sind nicht auf bestimmte Bezirke beschränkt, was es der Polizei erschwert, die Tatorte einzugrenzen. Stattdessen agieren die Jugendlichen in wechselnden Gruppen innerhalb Wiens, was die Überwachung und Vorbeugung von Vandalismus erschwert.

Konsequente Maßnahmen gegen Jugendkriminalität

Die Wiener Polizei geht konsequent gegen diese Art von Jugendkriminalität vor. In enger Zusammenarbeit mit verschiedenen Stakeholdern, darunter Kinder- und Jugendhilfe sowie Sozialarbeit, wird an Lösungen gearbeitet. Das Ziel ist es, die Sicherheitslage zu verbessern und präventiv gegen das wachsende Problem vorzugehen. Die Behörden sind sich der Bedeutung dieser Zusammenarbeit bewusst, um den Jugendlichen Alternativen aufzuzeigen und sie von kriminellen Handlungen abzuhalten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.10.2024 um 20:40 Uhr aktualisiert