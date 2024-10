Traktor stürzt ab und zerbricht in zwei Teile – Feuerwehr im Einsatz

Ein Traktor stürzte einen Hang in Weißenbach, Kärnten, hinunter und wurde dadurch in zwei geteilt.

„Ein Traktor stürzte einen Hang hinunter und wurde dadurch in zwei geteilt. Der Lenker konnte sich noch vor dem Absturz aus der Kabine befreien“, teilt die Freiwillige Feuerwehr St. Margarethen im Lavanttal am heutigen Montag, dem 21. Oktober, mit. Gegen 12.46 Uhr wurden am Freitag die Feuerwehr St. Margarethen mit 10 Einsatzkräften, unterstützt von der Feuerwehr St. Michael und der Polizei Wolfsberg, zu einem technischen Einsatz in Weißenbach, Kärnten, alarmiert.

©Freiwillige Feuerwehr St. Margarethen im Lavanttal | Aufgabe der Einsatzkräfte war es, den ausgelaufenen Treibstoff zu binden. ©Freiwillige Feuerwehr St. Margarethen im Lavanttal | Die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr St. Margarethen konnte nach zwei Stunden wiederhergestellt werden ©Freiwillige Feuerwehr St. Margarethen im Lavanttal | Der Lenker konnte sich noch vor dem Absturz aus der Kabine befreien.

Florianis konnten Einsatz nach zwei Stunden beenden

„Aufgabe der Einsatzkräfte war es, den ausgelaufenen Treibstoff zu binden. Die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr St. Margarethen konnte nach zwei Stunden wiederhergestellt werden“, teilen die Feuerwehrleute abschließend mit.