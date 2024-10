Wirtschaftliche Turbulenzen in Kärnten: Immer mehr Firmeninsolvenzen

Nach einer kurzen Entspannungsphase im 2. Quartal 2024 ist die Zahl der Firmeninsolvenzen im 3. Quartal 2024 um rund 69 % gestiegen, was den höchsten Stand seit 2010 bedeutet. Insgesamt verzeichnen wir in Kärnten nach drei Quartalen einen Anstieg der Firmeninsolvenzen um 19,05 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, heißt es seitens des Alpenländischen Kreditorenverband (AKV).

Anstieg der Firmeninsolvenzen in Kärnten: 44,23 % Zuwachs am Landesgericht

Besonders markant ist der Anstieg der am Landesgericht eröffneten Firmeninsolvenzen, der bei 44,23 % liegt (von 104 im 1. bis 3. Quartal 2023 auf 150 im 1. bis 3. Quartal 2024). Kärnten hat damit nach Vorarlberg und Burgenland eine der höchsten Steigerungsraten in Österreich. Der Höchststand der Insolvenzen ist jedoch noch nicht erreicht; im Vergleichszeitraum 2010 lagen die Höchstwerte um rund 15 % höher.

Kärntner Unternehmen setzen auf Sanierung und Arbeitsplatzsicherung

Nicht alle Unternehmen, die insolvent werden, schließen für immer. Durch Sanierungen und den Verkauf von Geschäftsfeldern, wie zuletzt bei der Enercharge GmbH in Kötschach, können Arbeitsplätze und Geschäftsbeziehungen aufrechterhalten werden. Dies zeigt sich auch in einem hohen Sanierungsanteil; in Kärnten lagen die mittels Sanierungsplänen abgeschlossenen Firmeninsolvenzen in den ersten drei Quartalen 2024 bei fast 38 %, deutlich über dem österreichweiten Trend von rund 29 %. Dies deutet darauf hin, dass die Finanzlage der Kärntner Wirtschaft relativ stabil ist, wie der AKV berichtet.

Rückgang der zerschlagenen insolventen Unternehmen auf 52,79 %

Das Niveau der insolventen Unternehmen, die im Rahmen der Insolvenz zerschlagen werden, ist ebenfalls leicht gesunken – von rund 55 % im Vorjahr auf 52,79 % in 2024. Dies sind erste Anzeichen einer Marktbereinigung von schwach finanzierten Unternehmen. Die Branchen, die am stärksten von Insolvenzen betroffen sind, bleiben der Einzelhandel, Dienstleistungen, Gastronomie und Bau.

Rückgang der Schuldenregulierungsverfahren in Kärnten

Die Anzahl der Schuldenregulierungsverfahren in Kärnten ist im 1. bis 3. Quartal 2024 auf 486 gesunken, was einen Rückgang von rund 7,25 % gegenüber dem Vorjahr darstellt. Dies liegt weit hinter dem Wert der ersten drei Quartale des Rekordjahres 2018. Die Gesamtverbindlichkeiten der eröffneten Privatkonkurse sind ebenfalls gesunken, von 43,37 Millionen Euro im Vorjahr auf 41,9 Millionen Euro in 2024. Die durchschnittliche Verschuldung von Privatpersonen hat sich leicht erhöht, von rund 88.200 Euro auf 88.400 Euro.

Geschlechterverteilung bei Privatinsolvenzen in Kärnten: 61,82 % Männer, 38,19 % Frauen

In Kärnten liegt der Anteil der Männer im Privatinsolvenzbereich bei 61,82 %, während der Frauenanteil 38,19 % beträgt. Positiv ist, dass im 1. bis 3. Quartal 2024 81,71 % der Privatkonkurse mit einem Zahlungsplan abgeschlossen werden konnten, während nur 16,26 % in ein Abschöpfungsverfahren mündeten. Dies liegt weit über dem österreichweiten Durchschnitt von 67,19 % und 31,10 %.

Insolvenzprognose für Kärnten: AKV erwartet weiteren Anstieg um 20 % bis 2025

Trotz der hohen Anzahl an Firmeninsolvenzen wird vom AKV festgestellt, dass der Zenit noch nicht erreicht ist. Unternehmen kämpfen mit gedämpfter Nachfrage, höheren Löhnen und fälligen Krediten aus der Corona-Zeit. Die Refinanzierung ist oft teurer, was keine Entspannung im Insolvenzsektor erwarten lässt. Der AKV rechnet daher für 2024 mit einem Anstieg der Firmeninsolvenzen in Kärnten um etwa 20 %. Auch 2025 wird diese Entwicklung voraussichtlich anhalten. Eine Stabilisierung auf hohem Niveau wird frühestens für 2026 erwartet.

Stabilität im Privatkonkurssektor: Kärntner meistern aktuelle Herausforderungen

Im Privatkonkurssektor zeigt sich, dass die Kärntner robust aufgestellt sind und derzeit mit den Herausforderungen umgehen können. Ein nennenswerter Anstieg der Privatinsolvenzen wird nicht erwartet. Der AKV schätzt, dass sich die Privatinsolvenzen im Jahr 2024 auf etwa 650 Verfahren einpendeln werden.