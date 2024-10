Simone Lugner verärgert: Das sagt sie zu dem „Bambi-Ersatz“

Simone Lugner ist enttäuscht über die Entscheidungen des Managements der Lugner City und äußert sich in einem Interview darüber.

Simone Lugner zeigt sich enttäuscht über die Entscheidungen des Managements der Lugner City. Sie ist verärgert, da die Rolle, die Nina „Bambi“ Bruckner nun im Social-Media-Bereich einnimmt, ursprünglich für sie vorgesehen war. Der Ärger über die aktuelle Situation ist deutlich spürbar, da Simone nach dem Tod ihres Mannes ein kreatives Konzept für die Online-Präsenz des Einkaufszentrums vorgeschlagen hatte. Dennoch erhielt sie keine Zustimmung von Gerald Friede, dem Geschäftsführer der Lugner City, wie sie gegenüber „Heute“ erklärte.

Ignorierte Vorschläge: Der verzweifelte Versuch, gehört zu werden

In einem kürzlich geführten Interview äußerte Simone, dass sie angeboten hatte, den gesamten Onlineauftritt der Lugner City zu übernehmen, einschließlich der Pflege von Social-Media-Plattformen und der Homepage. Sie betont, dass sie nicht in Konkurrenz zu Melanie, der Social-Media-Verantwortlichen, stehen wollte, sondern vielmehr im Team arbeiten wollte. Doch Friede äußerte sich abweisend zu ihrem Angebot, was Simone sehr enttäuschte.

Verhärtete Fronten: Ein Konflikt ohne Lösung in Sicht

Die Spannungen zwischen Simone und der Geschäftsführung scheinen unüberwindbar. Ihre freigestellte Position bis Mitte November wird von Gerüchten über eine schlechte Reputation und angeblich abgelehnte Aufgabenbereiche begleitet. Simone widerspricht diesen Vorwürfen vehement und betont, dass die Behauptungen über ihr Verhalten nicht der Wahrheit entsprechen.

Richard Lugners Vermächtnis: Ein letzter Wille, der nicht respektiert wurde

Simone Lugner wünscht sich, dem letzten Willen ihres Mannes gerecht zu werden, indem sie sein Erbe fortführt. Richard Lugner hatte in der Vergangenheit betont, dass er seine Witwe als das Gesicht der Lugner City sah. Doch die Realität gestaltet sich anders, da ihr Platz in der Geschäftsführung offenbar nicht vorgesehen war.

