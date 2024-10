18. Veldener Casinolauf: Charity-Event am Nationalfeiertag

Der Veldener Casinolauf geht in die nächste Runde.

Am 26. Oktober

Veröffentlicht am 21. Oktober 2024, 21:33 / ©Union LFL Köstenberg

Dieses beliebte Laufevent verbindet sportlichen Ehrgeiz mit einem wohltätigen Zweck: Für jede Teilnehmer spenden die Organisatoren 2,50 Euro an eine bedürftige Familie aus Velden. Ein Grund mehr, sich anzumelden und Teil dieses besonderen Events zu werden.

Rund 250 Läufer sind am Start

Rund 250 Läufer starten um 10.15 Uhr vor dem Casino Velden und absolvieren eine reizvolle Strecke von 6,5 km entlang der malerischen Veldener Seepromenade, vorbei am Schloss Velden und zurück. Der Kinderlauf und der Team-Fun-Run beginnen um 11.30 Uhr. Beim Team-Fun-Run bilden Teams aus drei Personen, die jeweils zwei Runden (2,6 km) zurücklegen müssen – ideal für Firmen oder Freundeskreise. Um die Sicherheit der Teilnehmer zu gewährleisten, wird die Strecke von 9 bis 13 Uhr gesperrt. Die Siegerehrung findet um 13.15 Uhr im Casineum am See statt.