Milder Dienstag in der Steiermark: Bis zu 20 Grad erwartet

Die Frühwerte liegen angenehm zwischen 4 und 7 Grad Celsius, bevor die Temperaturen am Nachmittag auf etwa 17 bis 20 Grad ansteigen.

Die Frühwerte liegen angenehm zwischen 4 und 7 Grad Celsius, bevor die Temperaturen am Nachmittag auf etwa 17 bis 20 Grad ansteigen.

Veröffentlicht am 21. Oktober 2024, 21:37 / ©5 Minuten

„Nebel- und Hochnebelfelder über den Niederungen sind am Dienstagmorgen zwar etwas zäher und verbreiteter anzutreffen, lösen sich aber erneut bis Mittag weitgehend auf. Außerhalb der Nebelzonen scheint überwiegend die Sonne, erst im Laufe des Nachmittags ziehen von Westen her dichtere Wolken auf“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Die Frühwerte liegen zwischen 4 und 7 Grad, bevor die Temperaturen am Nachmittag auf etwa 17 bis 20 Grad ansteigen.