Sonne kämpft sich durch dichten Nebel – freundlicher Dienstag in Kärnten

Am Dienstag startet der Tag vielerorts mit dichten Nebel- oder Hochnebelfeldern, die besonders im Osten hartnäckig bleiben. Dort kämpft sich die Sonne erst im Laufe des Nachmittags für einige Stunden durch. In den übrigen Landesteilen zeigt sich die Sonne bereits von den frühen Morgenstunden an, und es herrscht freundliches Wetter.

Am Nachmittag

Im Verlauf des Nachmittags zieht von Westen her eine leichte Wolkendecke auf, die vor allem im Norden für stellenweise dichtere Bewölkung sorgt. Dennoch bleibt es trocken, und die Temperaturen steigen auf milde 16 bis 20 Grad. Ein insgesamt angenehmer Herbsttag erwartet uns, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.