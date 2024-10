Schwere Mängel: LKW auf der A9 aus dem Verkehr gezogen

Kurz nach 9 Uhr führten die Beamten der Autobahnpolizei Graz-West am Verkehrskontrollplatz Strass eine technische Kontrolle an einem Lkw mit Anhänger durch. Das Fahrzeug, das sich in einem allgemein desolaten Zustand befand, war in Richtung Linz unterwegs.

Sechs sicherheitsrelevante Mängel entdeckt

Bei der Kontrolle wurden schließlich sechs sicherheitsrelevante Mängel festgestellt, darunter Ölverlust, wirkungslose Bremsen, abgefahrene Reifen und eine geschweißte Anhängerkupplung. Zusätzlich gab es acht weitere schwere Mängel am Fahrzeug, was zum Abstellen des Fahrzeuges führte.

Gefälschtes Kennzeichen bei Lkw-Kontrolle entdeckt – Fahrer ohne gültige Lizenz

Im Zuge der Abnahme der Kennzeichen bemerkten die Beamten, dass das hintere Kennzeichen gefälscht war. Darüber hinaus war der 42-jährige Lenker ohne gültige Fahrtengenehmigung für die EU unterwegs. Neben der Sicherstellung des gefälschten Kennzeichens wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren Tausend Euro eingehoben. Der Lenker wird wegen zahlreicher Übertretungen angezeigt.