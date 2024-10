Surf Opening zieht weiter: Kein Event mehr am Neusiedler See?

Das Surf Opening, einst ein Highlight am Neusiedler See, wird ab 2025 an anderen Orten stattfinden. Neusiedl bleibt ohne das traditionsreiche Event zurück.

Das Surf Opening, einst ein Highlight am Neusiedler See, wird ab 2025 an anderen Orten stattfinden. Neusiedl bleibt ohne das traditionsreiche Event zurück.

Nach vielen Jahren scheint das Surf Opening am Neusiedler See Geschichte zu sein. Gerhard Polak, der das Event 1993 ins Leben gerufen hatte, übernimmt erneut die Organisation. Doch diesmal mit einer großen Änderung: Der Neusiedler See wird nicht mehr Austragungsort des beliebten Surf-Events sein. Stattdessen plant Polak, das Surf Opening neu auszurichten und es zukünftig an verschiedenen Standorten in Österreich stattfinden zu lassen. Via Social Media gab er bekannt, dass Neusiedl künftig nicht mehr dazu gehören wird.

Neue Vision: Fokus auf Surfen statt Party

Gerhard Polak hat ehrgeizige Pläne für das Surf Opening der Zukunft. Der Schwerpunkt soll wieder mehr auf dem Surfsport liegen, während der Partycharakter des Events in den Hintergrund rücken wird. „Weniger Party, mehr Surfen“ lautet die Devise, unter der das Event im kommenden Jahr an mehreren Orten gleichzeitig ausgetragen werden soll.

Rückkehr nach Podersdorf? Interesse bleibt aus

Eine Rückkehr nach Podersdorf, wo das Surf Opening bis 2016 als Surf-Weltcup stattfand, scheint derzeit unwahrscheinlich. Laut Polak zeigt weder das örtliche Tourismusbüro noch der Burgenland Tourismus Interesse an einer Neuauflage des Events in Podersdorf. Damit bleibt unklar, ob Polak einen neuen Standort in der Region findet oder sich endgültig nach Alternativen umsehen wird.

See Opening: Ein neues Event für Neusiedl

Während das Surf Opening den Neusiedler See verlässt, gibt es für die Region dennoch Hoffnung auf ein neues Event. Der Tourismusverband Nordburgenland plant, ein „See Opening“ zu etablieren, das ebenfalls Elemente wie Surfen, Beachvolleyball und Kulinarik beinhalten soll. Allerdings wird es sich dabei um eine neue Veranstaltung handeln, die nicht mehr in Verbindung mit Polaks ursprünglichem Surf Opening steht. Damit endet eine Ära, und das Surf Opening am Neusiedler See wird wohl endgültig Geschichte sein, wie der „ORF“ berichtet.