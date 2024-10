Freundlicher Dienstag in Ã–sterreich: Nebel zieht ab, Regen kommt

Veröffentlicht am 21. Oktober 2024, 22:20 / ©Thomas Kaiser

Diese Nebelfelder beginnen jedoch allmählich, sich von Westen her aufzulösen, wobei die letzten Nebel im Nordosten erst am frühen Nachmittag verschwinden. Abseits der Nebelfelder ziehen im Westen immer mehr dichte Wolken einer Störung auf, die am Nachmittag die ersten Regenschauer mit sich bringen. Der Wind bleibt dabei meist schwach, sodass die Temperaturen je nach Sonnenschein und Nebel zwischen 13 und 20 Grad liegen, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.