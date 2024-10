Diebe schlagen in Klagenfurt zu: Hochwertige Baugeräte gestohlen

Unbekannte Täter brachen auf zwei Baustellen in die Baucontainer ein und nahmen Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro mit.

Veröffentlicht am 22. Oktober 2024, 06:09 / ©5 Minuten

Auf einer Baustelle am Südring in Klagenfurt wurden ein Winkelschleifer, eine Motorsäge, ein Abbruchhammer und ein Nivelliergerät in Wert von mehreren tausend Euro gestohlen.

Auf einer weiteren Baustelle in der Klagenfurter Harbacher Straße wurden zwei Rüttelstampfer, vier Baustromverteiler und eine Tauchpumpe im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen.