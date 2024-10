Cobra schlägt zu: Drogenhändler (31,32) im Bezirk Völkermarkt gefasst

Letzten Freitag wurden zwei Männer von dem Einsatzkommando Cobra in ihren Wohnungen festgenommen. Sie stehen unter Verdacht, Kokain von Slowenien nach Österreich geschmuggelt zu haben.

Veröffentlicht am 22. Oktober 2024

Zwei slowenische Staatsbürger, wohnhaft im Bezirk Völkermarkt, stehen im Verdacht seit zumindest August 2023 Kokain von Slowenien nach Österreich geschmuggelt zu haben. Vorwiegend verkauften die beiden Männer, 32 und 31, Kokain in den Bezirken Völkermarkt, Wolfsberg und St. Veit an der Glan an mehrere Abnehmer.

Männer wurden an ihren Wohnadressen festgenommen

Aufgrund des dringenden Tatverdachts wurde von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt die Festnahme der Männer angeordnet. Am 18. Oktober 2024 wurden beide von Beamten dem Einsatzkommando Cobra an ihren Wohnadressen festgenommen. Bei der Hausdurchsuchung wurden zahlreiche Datenträger, Mobiltelefone, eine geringe Menge an Kokain und mehrere tausend Euro Bargeld sichergestellt.

300 Gramm Kokain

Bislang konnten den Männern der Verkauf von 300 Gramm Kokain an verschiedene Abnehmer nachgewiesen werden. Beide wurden in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert und werden wegen des Verdachts des Suchtgifthandels der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.