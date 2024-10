Polizei stoppte Zug: 19-Jähriger hantierte mit Schreckschusswaffe

Am Dienstag, dem 22. Oktober 2024 um 0.17 Uhr ging bei der Landesleitzentrale die Meldung ein, dass sich im Zug S1 von Bregenz nach Bludenz eine Person befinde, die mit einer Waffe bzw. Pistole hantieren würde. Der betreffende Zug wurde daraufhin am Güterbahnhof Wolfurt via ÖBB-Notfallkoordinator angehalten und in der Folge mit mehreren Polizeistreifen durchsucht.

Waffenverbot und Anzeige

Dabei konnte ein 19 Jahre alter Mann mit einer Schreckschusswaffe festgestellt werden. Die Waffe wurde sichergestellt und gegen den Mann wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wird wegen Störung der öffentlichen Ordnung bei der Bezirkshauptmannschaft zur Anzeige gebracht. Am Einsatz waren insgesamt sieben Polizeistreifen mit 18 Beamten beteiligt.