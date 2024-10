Achtung Gesundheitsgefahr: Warum Plastikflaschen schädlich sind

Kunststoffprodukte sind ein fester Bestandteil des modernen Lebens – von Verpackungen bis hin zu Kleidung. Laut Angaben der Umweltorganisation Greenpeace landen in Österreich täglich rund 126 Lkw-Ladungen Plastikmüll im Abfall. Zwar wird ein Großteil recycelt oder verbrannt, doch die geringe Recyclingquote bleibt ein Problem. Marc Dengler, Experte für Klima und Plastik, weist darauf hin, dass die Herstellung von Plastik zudem sehr energieintensiv und umweltschädlich ist, wie er gegenüber dem „ORF“ erklärt.

Plastik im menschlichen Körper

Kleinste Partikel, sogenannte Mikroplastik, gelangen zunehmend in die Umwelt und den menschlichen Körper. Forschungsergebnisse zeigen, dass Mikroplastik bereits in Organen wie dem Gehirn nachgewiesen wurde. Lukas Kenner, Pathologe an der Medizinischen Universität Wien, erläutert, dass Mikroplastik die Blut-Hirn-Schranke überwinden kann und somit direkt ins Gehirn gelangt, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet. Dies wurde in Experimenten an Labormäusen nach nur zwei Stunden festgestellt.

Gesundheitliche Folgen von Mikroplastik

Die Auswirkungen auf die Gesundheit sind weitreichend. Laut einer Studie, die in der Fachzeitschrift „Chemosphere“ veröffentlicht wurde, kann Mikroplastik von Krebszellen aufgenommen werden. Dies könnte deren Verbreitung beschleunigen und die Bildung von Metastasen fördern. Wie Kenner gegenüber der zudem erklärt, könnten Tumorzellen durch Mikroplastik langfristig Vorteile erlangen, was gesundheitliche Risiken verstärkt.

Wie gehst du mit Mikroplastik in deinem Alltag um?

Schritte zur Verbesserung

Trotz der bedrohlichen Erkenntnisse kann jeder im Alltag zur Reduktion von Plastik beitragen. Kenner empfiehlt, beim Einkaufen auf unverpackte Lebensmittel zu achten und Plastikverpackungen zu vermeiden. Alternativen wie Stofftaschen oder Zahnbürsten aus Holz können dabei helfen, die persönliche Plastiknutzung zu verringern und somit auch das Risiko durch Mikroplastik zu minimieren. Viele kleine Maßnahmen im Alltag können langfristig einen positiven Effekt auf die Gesundheit haben.