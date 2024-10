Velofood erweitert Angebot: Medikamente bequem nach Hause liefern lassen

Veröffentlicht am 22. Oktober 2024, 08:15 / ©Velofood-Velospace

Verkühlt zur Apotheke schleppen – das war einmal. „Mit der Apotheke am Grünanger und der Sonnenapotheke haben wir zwei lokale, zuverlässige und motivierte Partner gefunden, um den Grazer den manchmal beschwerlichen Weg zur Apotheke zu ersparen“, erklärt Velofood-Geschäftsführer Josh Follak. Mehr als 1000 verschiedene rezeptfreie Produkte können jetzt bestellt werden – von Schmerzmitteln, fiebersenkenden Medikamenten, Mitteln gegen Migräne bis hin zu Arzneitees und Vitaminpräparaten. Und wie immer bei Velofood: Alles wird schnell, nachhaltig und umweltfreundlich per Fahrrad geliefert.

©Velofood-Velospace Mit dem Herbst beginnt die Grippezeit. Beim radelnden Grazer Lieferdienst kann man jetzt neben dem Lieblingsessen und Lebensmitteln auch rezeptfreie Medikamente gegen Schnupfen & Co. bestellen.

Kontaktlose Lieferung – Schutz für alle

„Wir freuen uns, mit dem Apothekenservice einen aktiven Beitrag zur Gesundheit in Graz leisten zu dürfen“, sagt Follak weiter. Gerade in der Grippezeit oder für Risikogruppen bietet die kontaktlose Lieferung eine sichere und bequeme Möglichkeit, Medikamente direkt an die Haustür zu bekommen, ohne sich oder andere zu gefährden.

Sicher, klimaneutral und mit persönlicher Beratung

Die beteiligten Apotheken sind als sichere Versandapotheken beim Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) registriert. Regelmäßige Kontrollfahrten stellen sicher, dass die Medikamente während der Lieferung die richtige Temperatur haben. „Die beiden Apotheken stehen jederzeit für eine pharmazeutische Beratung und Rückfragen zu Produkten, Wechsel- und Nebenwirkungen zur Verfügung“, betont Follak. Kunden müssen also auch bei einer Online-Bestellung nicht auf die fachkundige Beratung durch Apotheker verzichten.