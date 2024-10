Steirisches Rekordpleitenjahr? Statistik offenbart alarmierende Zahlen

Die Insolvenzstatistik offenbart schockierende Zahlen: Was die Firmeninsolvenzen betrifft, so spricht der AKV von „historischen Höchstwerten“. Am Privatkonkurssektor befindet sich die Steiermark auf dem Weg zu einem Rekordpleitenjahr, und zwar zum dritten Mal in Folge, nachdem man bereits in den Jahren 2022 (1.049 eröffnete Verfahren) und 2023 (1.032 eröffnete Verfahren) die höchsten Werte seit Einführung des Privatkonkurses im Jahr 1995 erreicht hat“, berichtet der AKV heute in einer Aussendung.

In der Steiermark: 761 Privatkonkurse in neun Monaten

In den ersten 9 Monaten wurden heuer in der Steiermark 761 Privatkonkurse eröffnet, dies ist 1 Verfahren (+ 0,13 Prozent) mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Damit sind auch die Gesamtpassiva der eröffneten Privatkonkurse in der Höhe von 82,67 Millionen Euro und die Durchschnittsverschuldung von 108.600 Euro nahezu unverändert zum Vorjahr geblieben.

Wöchentlich fast 20 Privatkonkurse in der Steiermark

Eklatant ist jedoch die unterschiedliche Durchschnittsverschuldung bei Männern (138.100 Euro) gegenüber jener von Frauen (62.400 Euro). 61 Prozent der Privatinsolvenzen entfallen auf Männer. Mit zunehmendem Alter steigt auch die Durchschnittsverschuldung. Wöchentlich wurden heuer in der Steiermark fast 20 Privatkonkurse eröffnet.