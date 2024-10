Bub (6) prügelt mit Fäusten auf Lehrerin ein

Dass es an den Schulen immer häufiger zu solchen Vorfällen kommt, ist leider kein unbekanntes Problem. Ein Bericht von 5 Minuten hebt einen Fall hervor, der im Mai an einer Volksschule in Klagenfurt stattfand. Dort soll eine Lehrerin die Kinder angegriffen und beschimpft haben, was zu ihrer Entlassung führte.

Mit Fäusten auf Lehrerin eingeprügelt

In einer Volksschule in Kärnten kam es letzte Woche zu einem bedenklichen Vorfall, bei dem ein sechsjähriger Schüler mit Migrationshintergrund seine Lehrerin attackierte. Laut „Krone“ schlug der Junge mehrfach mit den Fäusten auf die Lehrerin ein und verletzte sie im Gesicht. Aufgrund der erlittenen Verletzungen war die Frau auch am heutigen Montag, 21. Oktober 2024, nicht in der Lage, den Unterricht fortzusetzen.

Bub wurde bis nach den Herbstferien suspendiert

Zudem griff der Sechsjährige auch eine Mitschülerin an, die jedoch glücklicherweise unverletzt blieb und nach dem Eintreffen der alarmierten Polizei von ihrer Mutter abgeholt wurde. Der Junge, der aus einem schwierigen familiären Hintergrund stammt, wurde vorläufig bis nach den Herbstferien suspendiert. In der Folge wird eine sogenannte Helferkonferenz einberufen, um die Situation zu besprechen. Bildungsdirektorin Isabella Penz war für 5 Minuten noch nicht erreichbar.