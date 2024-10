Feuerwehrfrau stürzt auf dem Weg zum Einsatz: Rentenzahlung verweigert

Trotz 100-prozentiger Behinderung verweigert die AUVA die Anerkennung als Arbeitsunfall – und damit die Rente. Der Fall sorgt für Empörung und wurde nun im ORF-Magazin „Bürgeranwalt“ thematisiert.

Schicksalsschlag nach Alarmierung

Am 21. August 2021 wurde die damals 18-jährige Feuerwehrfrau Marlies K. frühmorgens durch die Sirene der Freiwilligen Feuerwehr Kronabittedt (Bezirk Urfahr-Umgebung) aus dem Schlaf gerissen. Als sie zum Einsatzort eilte, stürzte sie über die Stiegen. Ihr Lebensgefährte fand sie wenig später leblos und ohne Herzschlag. 45 Minuten lang wurde sie reanimiert, ehe sie per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht und ins künstliche Koma versetzt wurde. Die junge Frau überlebte, doch die Folgen waren verheerend: Aufgrund einer schweren Sauerstoffunterversorgung erlitt sie bleibende Schäden. Marlies ist zu 100 Prozent behindert, darf nicht mehr Autofahren und ist auf intensive Betreuung angewiesen. Doch die Unfallversicherung (AUVA) erkennt den Vorfall nicht als Arbeitsunfall an, was ihr die dringend benötigte Rente verweigert.

Rechtslage eigentlich eindeutig

Freiwillige Feuerwehrleute sind im Einsatz gesetzlich wie Arbeitnehmer versichert. Eigentlich müsste Marlies K. Anspruch auf eine Versehrtenrente haben, die das Einkommen kompensiert, das sie durch die Behinderung nicht mehr erzielen kann. Doch in diesem Fall weigert sich die AUVA, den Unfall anzuerkennen. Laut Volksanwalt Bernhard Achitz, der den Fall in der ORF-Sendung „Bürgeranwalt“ öffentlich macht, stützt sich die AUVA auf ein medizinisches Gutachten. Dieses besagt, dass Marlies an einer seltenen Herzkrankheit litt, die zu einem plötzlichen Herzstillstand führen könnte – unabhängig vom Unfall. Die genaue Ursache für den Sturz bleibt unklar, doch Volksanwalt Achitz kritisiert, dass die Versicherung den Vorfall nicht als Arbeitsunfall bewertet.

Stress durch Alarmierung

Achitz argumentiert, dass es sich bei Marlies’ Fall um einen außergewöhnlichen Arbeitswegunfall handelt: „Wenn jemand durch eine plötzliche Alarmierung aus dem Schlaf gerissen wird, kann man das nicht mit einem entspannten Weg zur Arbeit vergleichen.“ Die AUVA müsse ihre Entscheidung überdenken, da Freiwillige sonst in Zukunft Gefahr laufen könnten, ungeschützt zu bleiben.

Drohender Verlust der Freiwilligenarbeit

Der Fall könnte weitreichende Folgen für die Motivation der vielen Freiwilligen in Österreich haben. „Wenn Freiwillige nicht versichert sind, wer wird dann beim nächsten Hochwasser helfen?“ fragt Achitz. Eine Gesetzesänderung sei dringend notwendig, um solche Fälle in Zukunft besser abzusichern. Die AUVA wollte sich zu dem Fall nicht äußern, da das Verfahren noch läuft. In den letzten drei Jahren wurden jedoch rund 86 Prozent der Unfälle bei Freiwilligen Feuerwehren als Arbeitsunfälle anerkannt.

Hoffnung auf eine Lösung

Nun liegt der Fall vor Gericht. Volksanwalt Achitz hofft auf eine Wende, doch wenn keine Lösung gefunden wird, fordert er das Parlament zum Handeln auf: „Es braucht eine gesetzliche Verbesserung für die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer, die täglich ihr Leben riskieren.“