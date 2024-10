Suche nach der großen Liebe: „Herzblatt Taxi“ macht Halt in der Steiermark

Ö3-Moderatorin und Gastgeberin Tina Ritschl am Steuer des "Herbzblatt Taxis".

Ö3-Moderatorin und Gastgeberin Tina Ritschl am Steuer des "Herbzblatt Taxis".

Veröffentlicht am 22. Oktober 2024, 09:14 / ©ORF

Die Straßen Österreichs werden zur romantischen Flirtbühne! Mit „Herzblatt Taxi“ bringt ORF 1 das Kult-Dating-Format zurück – und das gleich auf vier Rädern! Am 14. Oktober drehte sich in Kitzeck, Südsteiermark, alles um die Liebe, als das „Herzblatt Taxi“ in der grünen Mark Halt machte.

Tina Ritschl übernimmt das Steuer

Ö3-Moderatorin und Gastgeberin Tina Ritschl übernahm das Steuer und chauffierte Singles durch die malerische Landschaft der Steiermark. „Herzblatt Taxi“ bietet mehr als nur eine Spritztour. Hier wird geflirtet, gelacht und vor allem: Herzen erobert! Während die Kandidatinnen und Kandidaten in einer romantischen Kulisse Platz nehmen, warten aufregende Herausforderungen und spannende Gespräche auf sie.

Liebe zum Mitnehmen

Die Teilnehmer müssen ihre Chemie unter Beweis stellen, indem sie Fragen beantworten und unterhaltsame Challenges meistern. Am Ende des aufregenden Ausflugs bleibt nur die Frage: Wer hat das Herz des Singles erobert? Und wo gibt es das perfekte Date?

2025 werden die neun Folgen ausgestrahlt

Die neun Folgen des Formats werden voraussichtlich 2025 auf ORF 1 und ORF ON ausgestrahlt. Das „Herzblatt Taxi“ ist der perfekte Ort für alle, die auf der Suche nach großen Gefühlen sind und dabei die Schönheiten Österreichs entdecken wollen. Also, anschnallen und losflirten!

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.10.2024 um 09:17 Uhr aktualisiert