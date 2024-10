Zu schnell gefahren: Plötzlich wird Mann von Polizei verhaftet

In Haid wurde am 22. Oktober gegen 0.55 Uhr ein Fahrzeug mit rumänischen Kennzeichen wegen einer massiven Geschwindigkeitsübertretung – 160 km/h bei erlaubten 100 km/h – bei der Autobahnpolizei Haid angehalten. Im Zuge der Lenker- und Fahrzeugkontrolle wurde bei der 20-jährigen Beifahrerin der Vermerk wegen einer Ausweisung festgestellt. Aus diesem Grund wurde mit dem BFA Journaldienst Rücksprache gehalten. Dieser ordnete die Festnahme von der rumänischen Frau und die Festnahme des Lenkers nach dem BFA-VG an und übermittelte den Festnahmeauftrag. Daraufhin wurden beide Personen festgenommen und im PAZ Linz der Fremdenpolizei Wels übergeben. Dem 30-jährigen Lenker aus Rumänien wurde der österreichische Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Er wird der BH Linz-Land zur Anzeige gebracht.