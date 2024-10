Grün statt Grau: Wagramer Straße wird grüne Oase mit Mega-Radhighway

Veröffentlicht am 22. Oktober 2024, 09:39

Begrünung und Radhighway für die Wagramer Straße

Auf der Wagramer Straße, einem wichtigen Verkehrsabschnitt in Wien, wird kräftig umgebaut: Im Rahmen des Projekts „Grün statt Grau“ werden 100 neue Bäume gepflanzt und 8.000 Quadratmeter Begrünung geschaffen. Der Abschnitt zwischen Am langen Felde und der Donaustadtstraße wird zusätzlich mit einem Zwei-Richtungs-Radweg ausgestattet, der den letzten Teil des sieben Kilometer langen „Mega-Radhighways“ bildet.

Fertigstellung bis Sommer

Bereits jetzt ist ein 100-Meter-Teilstück zwischen Am langen Felde und der Donaufelder Straße fertiggestellt. Der gesamte Abschnitt soll pünktlich zum Sommer nächsten Jahres abgeschlossen sein und dann eine durchgehende Radverbindung von der Urania über die Praterstraße bis zum Kagraner Platz ermöglichen.

Straßenpark als Highlight

Ein besonderes Highlight des Projekts ist der 250 Meter lange „Straßenpark“ zwischen der Steigenteschgasse und der Wintzingerodestraße. Mit 55 neuen Bäumen und viel Grünfläche soll er die Wagramer Straße in eine urbane Oase verwandeln. „Das bringt ein echtes Parkgefühl in die Stadt“, so Planungsstadträtin Ulli Sima.