„Drink & Paint“ in Graz – ein Glas in der Hand, einen Pinsel in der anderen 

/ ©Drink&Paint by artparadise

Veröffentlicht am 22. Oktober 2024, 09:43 / ©Drink&Paint by artparadise

Die Idee ist einfach: Bei Drink & Paint kannst du unter der Anleitung erfahrener Künstler in einem zweistündigen Workshop dein eigenes Meisterwerk schaffen. Du wählst ein Motiv aus, das dich anspricht – und schon geht es los! Mit einem Glas in der Hand und einem Pinsel in der anderen kannst du deine Kreativität entfalten. Die Atmosphäre und die Anleitung durch erfahrene Künstler sorgen dafür, dass du auch ohne Vorkenntnisse tolle Ergebnisse erzielst. Und das Beste: Es geht nicht nur um das Endprodukt, sondern um den Spaß während des Malens!