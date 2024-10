Krampusse und Perchten erobern die Steiermark – die ersten Läufe finden bald statt 

Die schaurigen Krampus- und Perchtenläufe in der Steiermark stehen kurz bevor! Jedes Jahr ziehen diese Veranstaltungen zahlreiche Zuschauer in ihren Bann. Kunstfertigkeit und traditionelles Brauchtum vereinen sich und verwandeln die Straßen in eine fesselnde, schaurige Szenerie. Doch in Graz bleibt das schaurige Treiben aus: Zum fünften Mal hintereinander wird es in der Landeshauptstadt keinen Krampuslauf geben, was für scharfe Kritik sorgt. Dennoch gibt es in der Umgebung von Graz zahlreiche alternative Läufe, die die Tradition aufrechterhalten. Hier findest du einen Überblick über die bevorstehenden Termine:

Terminüberblick 2024 November 2024: Sa, 9.11. : Krampuslauf in Hausmannstätten , Frohnleiten , Gleinstätten , Ottendorf an der Rittschein – 300 Perchten ziehen durch die Straßen.

: Oberaich (50 Gruppen), Dobl-Zwaring (31 Gruppen), Sinabelkirchen (44 Gruppen), Trofaiach (Stadion Rötz), Rohrbach/L. Sa, 16.11. : Ein wahres Spektakel in Premstätten , Wagna (500+ Krampusse), Paldau (30 Gruppen)

: (500+ Krampusse) und laden zur Teilnahme ein. Do, 19.11. : Ein nächtlicher Lauf in der ShoppingCity Seiersberg .

: Besuche , und – ein Fest für alle Fans des Brauchtums. Sa, 23.11. : Krampuslauf in Köflach (45 Gruppen), Schladming (Eintritt: 10 Euro – 800 Krampusse). Ein Höhepunkt der Saison!

: mit 22 Gruppen – ein historischer Schauplatz! Fr, 29.11. : Krampuslauf in Haus (30 Gruppen) und Hartberg .

: (500 Krampusse) und (350+ Krampusse). Do, 5.12. : Gratwein , Kindberg , Kammern – die Spannung steigt!

: (Mühldorf/Disco Max – 35 Gruppen) und weitere Städte. Sa, 7.12. : Ein großes Aufgebot in Kirchbach (500+ Perchten) und anderen Orten.

: Läufe in , , . Sa, 21.12.: Die große finale Feier in Bad Aussee und Kapfenberg.