„Baumwanzen überall“: Ein Blick auf die Wettervorhersage

Stinkwanzen sind ungefährlich und haben lediglich den natürlichen Drang, sich für den Winter vorzubereiten. Sie suchen nach einem warmen Ort, um die kalten Monate zu überstehen, doch da es draußen immer noch warm ist, können sie ohne Frost auch in den nächsten Tagen in der Sonne herumkrabbeln.

„Baumwanzen überall“

Auch der Meteorologe Siegfried „Sigi“ Fink ist von den Stinkwanzen genervt und scheibt folgendes in seinem Instagram-Post: „So arg wie heuer 2024 war das noch nie… Baumwanzen überall, fliegen rein, fliegen dich an, krabbeln scharenweise die Hausmauern hin und her und beim Gehen musst du aufpassen, dass du nicht drauftretest und es dann überall stinkt (Stinkkäfer).“

Wetterupdate von „Sigi“

In seinem Post gibt „Sigi“ auch ein kurzes Wetterupdate: In den kommenden Tagen kann man sich auf ein wechselhaftes Wetter einstellen. Überwiegend werden Nebelfelder und Wolken erwartet, die stellenweise auch Regen mit sich bringen können. Trotz dieser Unannehmlichkeiten bleibt es in den meisten Regionen frostfrei. Die nächste richtige Front kommt erst in etwa einer Woche.