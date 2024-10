Prozess gegen 14-Jährige: Wollte Grazer Schülerin für den IS kämpfen?

Die Vorwürfe basieren auf Ermittlungen des Landesamts für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE). Anfang Mai 2024 erhielten die Ermittler einen Hinweis von deutschen Kollegen, die eine radikal-islamistische Zelle untersuchten. Dabei stießen sie auf Chats, die zu der Grazer Schülerin führten. In diesen Nachrichten äußerte sie offenbar den Wunsch, „Ungläubige“ zu töten, und nannte den Jakominiplatz in Graz sowie Kirchen und einen Polizeiposten als mögliche Ziele.

14-Jährige wurde im Mai in Graz festgenommen

Die 14-Jährige wurde am 17. Mai festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Graz-Jakomini, Steiermark. Die Anklage umfasst die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung sowie die Zugehörigkeit zu einer kriminellen Organisation. Die Höchststrafe für Erwachsene beträgt zehn Jahre, für Minderjährige liegt sie bei fünf Jahren.

Vor ihrem 14. Geburtstag radikalisiert

Laut der Staatsanwältin zeigte die Jugendliche bereits vor ihrem 14. Geburtstag eine radikal-religiöse Gesinnung. Bei einer Durchsuchung ihres Handys wurden zahlreiche radikal-islamistische Inhalte gefunden, darunter auch Propagandamaterial des IS, das sie in sozialen Medien verbreitet hatte. Ihr Verteidiger argumentiert jedoch, dass die Tatzeit nur acht Tage im Mai umfasse, da sie zuvor nicht strafmündig gewesen sei. Er betont auch, dass die Angeklagte im Gefängnis ein Umdenken durchlebt habe und nun Pläne für ein normales Leben schmiede, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet.

Prozess startet heute

Die 14-jährige Angeklagte steht heute vor Gericht. Sie hätte den Wunsch gehabt, eine Bombe zu konstruieren, da sie sich für deren Funktionsweise interessierte. Dies sei jedoch eine Ansicht aus der Vergangenheit, sie betont, dass sie heute anders darüber denkt, berichtet die „Kleine Zeitung“. Zudem soll sie in Chats mit vermeintlichen IS-Anhängern ihre Absicht geäußert haben, sich selbst sowie andere in die Luft zu sprengen.