Anna Ebner (21) bringt nach „The Voice of Germany“ eigene Single heraus

Anna Ebner (21), stammt aus Spittal an der Drau und hat bereits in jungen Jahren ihre Liebe zur Musik entdeckt. Schon im Kindesalter zeigte sich ihr musikalisches Talent, als sie mit sieben Jahren begann, Akkordeon-Unterricht zu nehmen. Doch damit hörte ihre musikalische Entwicklung keineswegs auf. Ein weiterer wichtiger Schritt auf ihrem Weg war der Besuch der Musikhauptschule in Seeboden, wo sie im Schulchor sang. Allerdings blieben ihre gesanglichen Ambitionen zunächst eher im Verborgenen. Sie schrieb schon damals eigene Texte, verfeinerte ihre Fähigkeiten auf der Gitarre und dem Klavier, doch kaum jemand wusste davon. Ihre Musik und ihre Texte waren für Anna lange Zeit ein gut gehütetes Geheimnis, das sie niemandem anvertraute.

Großer Sprung vors Publikum

Erst mit 18 Jahren wagte sie den Schritt, vor anderen zu singen. Zu ihrer Überraschung kam ihre Darbietung besser an, als sie es selbst erwartet hatte. Diese positive Erfahrung stärkte ihr Selbstvertrauen, und nach und nach wuchs der Glaube an das, was sie tat. Im Jahr 2023, mit 19 Jahren, entschied sich die Musikerin, einen gewagten Schritt zu unternehmen. Sie bewarb sich heimlich bei der beliebten Fernsehshow „The Voice of Germany“. Kurz darauf stand sie tatsächlich auf der großen Bühne in Berlin. Ein Moment, der sie ihrer Musikkarriere einen großen Schritt näherbrachte. Während der Ausstrahlung befand Anna sich auf einem Auslandsjahr in den Niederlanden. Dadurch konnte Anna einige Angebote für Auftritte zwar nicht wahrnehmen, doch nach ihrer Rückkehr sammelte sie umso mehr Erfahrung bei Live-Performances. Ihr Traum, durch Musik Emotionen zu wecken und Menschen zu berühren, schien plötzlich greifbarer.

Der größte Gegner ist man selbst

Seitdem hat sich vieles in Annas Leben verändert. Sie verbringt viel Zeit im Studio, gibt kleine Konzerte und arbeitet kontinuierlich an ihrer Musik. Am 18. Oktober feierte sie ein besonderes Highlight ihrer bisherigen Laufbahn, die Veröffentlichung ihrer ersten Single „Strassenlichter“. Dieser Song zeigt eine neue Facette ihrer Musik, die sie bisher noch nicht öffentlich gezeigt hatte. Während Anna bei „The Voice of Germany“ und auf ihrem Instagram-Account. vor allem Balladen präsentierte, beschreibt sie den Sound von „Strassenlichter“ als eine Mischung aus urbanem Pop mit Hip-Hop-Einflüssen. Inhaltlich setzt sich die Single mit dem inneren Kampf auseinander, den viele Menschen führen. Es geht um die Erkenntnis, dass der größte Feind oft man selbst ist. Das Wort „Strassenlichter“ symbolisiert dabei die letzten Lichtblicke in einer Phase der Hoffnungslosigkeit. „Der Song spricht das Gefühl an, wenn man an einem Punkt angelangt ist, an dem alles dunkel erscheint und nur noch wenige Dinge Halt geben. Die ehrliche und tiefe Botschaft der Single verleiht ihr eine besondere Intensität“, so Anna Ebner gegenüber 5 Minuten Kärnten.

Die große Feier

Produziert wurde „Strassenlichter“ von Michael Gritzner (MIKE RECORDS), und das dazugehörige Musikvideo entstand in Zusammenarbeit mit dem Team von „Shootmeup.at“. Gedreht wurde in der Umgebung von Klagenfurt bei Nacht, was die düstere Stimmung des Songs einfängt. Die Single samt Musikvideo ist in der Nacht vom 17. auf den 18. Oktober um Mitternacht erschienen und ist auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar. Zur Feier der Veröffentlichung veranstaltete Anna am 17. Oktober ab 21 Uhr ein Release-Konzert in der „Mexican Cantina“ im Hotel Ertl in Spittal. Die Besucher konnten sich auf ein besonderes Erlebnis freuen, denn um Mitternacht wurde das Musikvideo zur Single gemeinsam angesehen.