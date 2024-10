Villacher Hauptbahnhof: Neue Bike&Ride-Anlagen setzen Meilenstein für moderne Mobilität

Die Modernisierung des Villacher Hauptbahnhofs schreitet planmäßig voran. Ein erster bedeutender Meilenstein ist mit der Fertigstellung der neuen Bike&Ride-Anlagen erreicht. Diese überdachten Fahrradabstellplätze bieten den Fahrgästen nun mehr Komfort und eine bessere Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Das bestehende Angebot wurde um rund 150 zusätzliche Stellplätze erweitert, wodurch der Bahnhof über 300 Fahrradabstellplätze verfügt.

Erweiterte Stellplätze

Im Detail wurden an der Bike&Ride-Anlage Ost, in der Zeidler-von-Görz-Straße, 250 Stellplätze für Fahrräder sowie 36 Stellplätze für Motorräder geschaffen. Im Westen, in der Willroiderstraße, stehen weitere 50 Fahrradstellplätze zur Verfügung. Gleichzeitig wurden die Zugänge zum Bahnsteig 1 sowohl im Osten als auch im Westen modernisiert, was einen erleichterten Zugang für Reisende ermöglicht.

©ÖBB/Schröder Am Bild: Park&Ride-Anlage Ost

Mehr Möglichkeiten für Bahnhof und Reisende

Projektleiterin der ÖBB-Infrastruktur AG, Christiane Schiavinato betonte die Bedeutung dieser Modernisierung: „Durch die laufenden Arbeiten am Villacher Hauptbahnhof verbessern wir die Umstiegsmöglichkeiten für Fahrgäste und schaffen Kapazitäten für die Abfertigung zusätzlicher Züge. Mit der Fertigstellung der neuen Bike&Ride-Anlagen sowie der modernisierten Zugänge ist ein wichtiger Meilenstein erreicht. Die Reisenden profitieren von mehr Komfort und einem deutlich erweiterten Angebot an Stellplätzen.“

Mobilität, egal ob Rad oder Bahn

Auch Mobilitätsrat Sebastian Schuschnig hob die Vorteile der erweiterten Radinfrastruktur hervor: „Investitionen in die Radinfrastruktur sind ein wichtiger Schritt, um den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel zu erleichtern. Die Zusammenarbeit mit der ÖBB ermöglicht es uns, die Zahl der Fahrradstellplätze am Villacher Hauptbahnhof deutlich zu erhöhen. Diese Maßnahmen sind ein erster Meilenstein in der bis 2027 andauernden Modernisierung, die den Reisenden mehr Qualität bringen wird.“

„Große Aufwertung für den Bahnhof“

Der Villacher Stadtrat Harald Sobe ergänzte: „Der Ausbau der Bike&Ride-Anlage ist eine große Aufwertung für den Bahnhof und stärkt die Verknüpfung von Rad- und Bahnverkehr. Gleichzeitig tragen die Erneuerungen an den Zugängen Ost und West zu einem modernen Erscheinungsbild des Bahnhofs bei. Insgesamt wird das Reisen somit umweltfreundlicher, stressfreier und flexibler.“

Baufortschritt schreitet voran

Die umfassende Modernisierung des Villacher Hauptbahnhofs erfolgt im laufenden Betrieb, um die Beeinträchtigungen für die Fahrgäste so gering wie möglich zu halten. Bereits im September 2024 wurde die erste Bauphase mit der Verlängerung des „Bahnsteigs 1“ abgeschlossen. Der Neubau des „Bahnsteigs 2/3“ befindet sich in der Endphase und soll bis Ende November fertiggestellt sein.

Neue Überdachung mit Photovoltaik-Modulen

Neben der vollständigen Erneuerung der Bahnsteigausstattung, zu der neue Wartekojen, taktile Leitsysteme, moderne Beleuchtung, Lautsprecher, Monitore und Videoanlagen gehören, wird derzeit auch intensiv an der neuen Überdachung mit Photovoltaik-Modulen gearbeitet. Die Arbeiten an „Bahnsteig 4/5“ beginnen ab dem 6. Dezember 2024. Um den Reisenden während der Bauphasen stets eine optimale Orientierung zu ermöglichen, wurde eine grafische Wegeleitung installiert, die regelmäßig angepasst wird.