Gemeinsam gegen Armut: Austria Klagenfurt und Volkshilfe setzen Zeichen

Und so setzt auch die Volkshilfe jedes Jahr an diesem Tag ein starkes Zeichen gegen Armut in Österreich. Im heurigen Jahr erhält die Volkshilfe Kärnten dabei sportliche Unterstützung: der Bundesliga-Fussballverein Austria Klagenfurt stellt sich voll Engagement in den Dienst der guten Sache und leistet unter dem Motto „Gemeinsam gegen Armut“ einen Beitrag zur Bekämpfung der Armut in Kärnten.

Lebensmittelspende vor Heimspiel

Beim Heimspiel der Austria Klagenfurt am Sonntag, 20. Oktober 2024 wurden eine Stunde vor Spielbeginn auf der Westrampe Lebensmittelspenden (haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel) gesammelt, die von der Volkshilfe Kärnten an Menschen, die diese Hilfe dringend nötig haben, verteilt.

50 Euro Kisterl

Außerdem wurden im VIP-Bereich der Austria Klagenfurt Spenden-Kisterln verkauft: jedes Kisterl kostet 50 Euro und wurde mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln in diesem Wert gefüllt. Sie kommen jenen zugute, denen es nicht so gut geht.

„Wir wollen ein Zeichen setzen“

„Als Fußballverein tragen wir nicht nur Verantwortung auf dem Spielfeld, sondern auch in unserer Gesellschaft. Armut und Hunger sind globale Probleme, die wir nicht ignorieren können. Mit unserer Initiative wollen wir ein Zeichen setzen und zeigen, dass wir gemeinsam – als Verein, als Fans und als Gemeinschaft – aktiv dazu beitragen können, Menschen in Not zu unterstützen. Solidarität und Zusammenhalt sind nicht nur Werte im Sport, sondern auch im Leben.“ so Günther Gorenzel, Geschäftsführer Sport / Austria Klagenfurt.

Armut-Sammel-Aktion

Die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung ist ein zentrales Anliegen der Volkshilfe, diese setzt sich seit Jahren für gerechte Lebensverhältnisse für alle Menschen ein. „Unser jährlicher Tag gegen Armut-Sammel-Aktion ist notwendig, da Armut in Österreich und auch in Kärnten traurige Realität ist. Armut sieht heute vielleicht anders aus – sie stellt aber noch immer eine unserer größten gesellschaftspolitischen Herausforderung dar. 17,7 Prozent der Bevölkerung in Österreich sind armutsgefährdet, in Zahlen sind das mehr als 1,5 Millionen Menschen! Die gesundheitlichen Folgen von Ernährungsarmut sind gerade bei Kindern eindeutig: Armutsbetroffene Kinder sind häufiger krank, das zeigt sich bereits im frühen Kindesalter“, weiß Volkshilfe Kärnten Präsident Ewald Wiedenbauer aus der Erfahrung durch die tägliche Arbeit im Kampf gegen die Armut.