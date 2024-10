Klagenfurt führt Prepaid-Guthabenkarten für Bustickets ein

Diese KMG-Guthabenkarten gibt es in Zukunft nicht nur in vielen Klagenfurter Trafiken, sondern auch in Supermärkten der REWE-Gruppe. Ab Montag, 28. Oktober 2024, könnten damit Bustickets gekauft werden.

Busangebot verbessern

Die KMG Klagenfurt Mobil GmbH arbeitet ständig daran, das Busangebot in Klagenfurt zu verbessern. Dazu gehört auch, den Erwerb von Bustickets für das Klagenfurter Stadtverkehrsgebiet komfortabler zu gestalten. Hier ist nun ein weiterer Schritt in diese Richtung gelungen.

Prepaid-Card ab heute erhältlich

Die neue Guthabenkarte (Prepaid Card) gibt es ab heute, 21. Oktober 2024, im Kundenservice der KMG und im Service Center der Stadtwerke Klagenfurt. Ab 28. Oktober 2024 ist die Prepaid Card in teilnehmenden Trafiken und in Filialen von BILLA und BILLA PLUS in Klagenfurt erhältlich und kann direkt vor Ort an der Kasse mit dem gewünschten Guthabenbetrag aufgeladen werden.

©KMG-Madlin Peko Am Bild: KMG-Prepaid Card

Kann an jeder Verkaufsstelle aufgeladen werden

Mit dieser Karte kann dann – wie gewohnt – direkt im Bus am Entwerter das gewünschte Busticket gekauft werden. Der Ticketpreis wird entsprechend vom Guthaben der Prepaid Card abgezogen. Ist das Guthaben aufgebraucht, kann es in jeder Verkaufsstelle oder im Kundenservice wieder aufgeladen werden. Das Guthaben auf der bisherigen STW-Kundenkarte bleibt weiterhin gültig, kann nach dem Verbrauch aber nicht mehr aufgeladen werden – danach erfolgt der Umstieg auf die neue Prepaid Card.

Die neue KMG-Prepaid Card bringt eine Reihe von Vorteilen für die Fahrgäste: Die Karte ist nicht nur kostenlos, sondern auch in vielen Klagenfurter Trafiken und

Filialen der REWE-Gruppe (BILLA und BILLA PLUS) erhältlich. Eine Übersicht aller

Verkaufsstellen ist online verfügbar: https://www.stw.at/prepaid

Filialen der REWE-Gruppe (BILLA und BILLA PLUS) erhältlich. Eine Übersicht aller Verkaufsstellen ist online verfügbar: https://www.stw.at/prepaid Sie ist sofort einsatzbereit und kann in allen Verkaufsstellen immer wieder aufgeladen werden (Guthaben zwischen 10 und 150 Euro). Eine Aufladung im Bus ist allerdings nicht mehr möglich.

Außerdem kann die neue KMG-Prepaid Card weitergegeben, von mehreren Personen verwendet oder verschenkt werden – sie ist nicht personalisiert. Dadurch sind auch Ermäßigungen nicht mehr auf der Karte vermerkt. Sollte also zum Beispiel eine Seniorenkarte gekauft werden, braucht es einen Nachweis (Ausweis).

Die Fahrtkosten werden – wie gewohnt – durch das Auflegen der Karte am Entwerter im Bus abgebucht. Dort wird dann auch das aktuelle Guthaben angezeigt.

Mit der STW-Kundenkarte geht es im Sommer weiterhin ins Strandbad. Die neue KMG-Prepaid Card kann ausschließlich für den Kauf von Bustickets verwendet werden. Die bestehende Kundenkarte der Stadtwerke Klagenfurt bleibt weiterhin für den Eintritt in die Klagenfurter Strandbäder gültig.

Umstieg zu jeder Zeit möglich in bestehendes Guthaben auf der jetzigen STW-Kundenkarte kann entweder noch verbraucht, im KMG-Kundenservice bzw. STW ServiceCenter mittels Barablöse ausbezahlt oder dort gleich auf die neue KMG-Prepaid Card aufgeladen werden. Aktuelle Jahreskarten auf der STW-Kundenkarte behalten weiterhin ihre Gültigkeit.

ÖPNV in Klagenfurt verbessern

Geschäftsführer KMG Klagenfurt Mobil GmbH, Hansjörg Schusser: „Mit der KMG-Prepaid Card bieten wir unseren Fahrgästen ein flexibles, attraktives und leicht zugängliches Nachfolgeprodukt zu der auslaufenden Kundenkarte an. Die Einführung ist ein weiterer Schritt in unseren Bemühungen, den ÖPNV in Klagenfurt zu verbessern. Ich lade alle Fahrgäste ein, die neue Lösung zu nutzen und danke allen Kolleg:innen für die Umsetzung.“

„Idealer Fahrschein für Unternehmen“

Geschäftsführer KMG Klagenfurt Mobil GmbH Wolfgang Hafner: „Durch die einfache Beschaffung, flexible Handhabung und Übertragbarkeit wird die Prepaid-Karte zum idealen Fahrschein für Unternehmen, um ihren Mitarbeitern die Verwendung des Busses auch für Dienstwege in Klagenfurt zu ermöglichen.“

So einfach und flexibel wie möglich

Verkehrsstadträtin Sandra Wassermann: „Mit der Einführung der Prepaid Card möchten wir den Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln so einfach und flexibel wie möglich gestalten. Die Prepaid Card ist ein attraktives Angebot, nicht nur für Gelegenheitsfahrer, sondern ist auch eine wunderbare Idee als Geschenk für Geburtstage oder Weihnachten, um die Umwelt zu schonen und gleichzeitig Freude zu bereiten.“