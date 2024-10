Eisdisco-Saison startet: Am Samstag geht es schon los

Am 26. Oktober 2024 beginnt die Eisdisco-Saison in der Stadthalle Villach.

Die beliebte Eisdisco in der Stadthalle Villach geht in die nächste Runde. Eislauf- und Musikfans können an sechs Abenden übers Eis gleiten und zu ihren Lieblingssongs tanzen. Die Eisdisco-Saison startet am Samstag, 26. Oktober 2024, von 18.30 bis 21 Uhr.

Heuer können die Tickets auch Online gekauft werden

Vorverkaufskarten können im Büro der Stadthalle (Eingang Ost), direkt beim Eismeister, beim Publikumseislauf, während der Eiszeit auf dem Rathausplatz und heuer neu auch online erworben werden. Sofern Termine noch nicht im Vorfeld ausgebucht sind, gibt es Karten an der Abendkasse.