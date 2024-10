Eier-Attacke in Graz: Passant aus fahrendem Auto mit Eiern beworfen

Ein Passant wurde in der Steyrergasse in Graz aus einem vorbeifahrenden weißen Golf mit Eiern beworfen.

Ein Passant wurde in der Steyrergasse in Graz aus einem vorbeifahrenden weißen Golf mit Eiern beworfen.

Veröffentlicht am 22. Oktober 2024, 12:14 / ©Montage Canva

„Der weiße Golf ist leider zu schnell davongefahren, und niemand konnte das Kennzeichen erkennen. Die Polizei wurde dennoch informiert, und uns wurde mitgeteilt, dass dies ohnehin kein strafbarer Tatbestand sei, höchstens eine ‚Anstandsverletzung'“, teilt der User auf Reddit mit.

„Leute mit Eiern bewerfen ist straffrei“

Die kuriose Geschichte sorgte online für Aufsehen, der Reddit-Nutzer nahm den Vorfall mit Humor: „Also nehmt euch in Acht und habt stets genügend Eier dabei“, wird abschließend gescherzt. „Hab die Eierschalen liegen geschehen und mich gewundert was da passiert ist“, meldet sich ein weiterer User in den Kommentaren.