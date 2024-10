Trainerwechsel beim GAK: Rene Poms könnte neuer Trainer werden

Nur einen Tag nach der Entlassung von Gernot Messner könnte der GAK bereits einen neuen Trainer gefunden haben. Medienberichten zufolge steht der 49-jährige Rene Poms kurz davor, das Traineramt beim Bundesliga-Schlusslicht zu übernehmen. Poms hat heute seinen Vertrag beim griechischen Zweitligisten PAS Giannina aufgelöst, was den Weg für eine Rückkehr nach Österreich ebnet.

Neuer GAK-Cheftrainer wird heute vorgestellt

Der GAK 1902 wird heute um 17.45 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz den neuen Cheftrainer vorstellen. Poms könnte dabei seine Pläne für den Verein darlegen. Laut mehreren Medienberichten wird Poms als Favorit für das Amt des neuen Cheftrainers gehandelt. Der gebürtige Steirer bringt eine Vielzahl an Erfahrungen mit, die er sich als Co-Trainer bei verschiedenen Clubs angeeignet hat. So war er unter anderem an der Seite von Nenad Bjelica beim WAC, Austria Wien sowie in internationalen Ligen bei Spezia Calcio in Italien, Lech Posen in Polen und Dinamo Zagreb in Kroatien tätig.

Ehemaliger Leoben-Trainer Poms könnte GAK aus der sieglosen Krise helfen

Bis zum Frühjahr dieses Jahres war Poms Trainer des DSV Leoben, bevor er im Sommer nach Griechenland wechselte. Nun könnte er die Herausforderung annehmen, den GAK aus der aktuellen Krise zu führen. Der Verein hat in der laufenden Bundesliga-Saison bislang keine Siege errungen und steht unter Druck, dringend Punkte zu sammeln, um nicht weiter abzurutschen.