Mann mit Schusswaffe bricht in Auto ein und wird beobachtet: Festnahme

Veröffentlicht am 22. Oktober 2024, 12:32 / ©5 Minuten

Die Polizisten konnten den Tatverdächtigen auf offener Straße anhalten und vorläufig festnehmen. Bei der Personendurchsuchung wurde ein Notfallhammer, ein Messer, ein paar Patronen sowie eine geringe Menge Suchtmittel (vermutlich Kokain) sichergestellt werden. Unweit des Anhalteorts konnte auch eine Schusswaffe, ein Repetiergewehr, vorgefunden und sichergestellt werden. Eine Vernehmung des Festgenommenen war aus gesundheitliche Gründen nicht möglich. Er klagte über Schmerzen im Rippenbereich, weshalb er in ein Spital gebracht wurde. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete nach der Behandlung im Spital die Verbringung in eine Justizanstalt an.