„Gegendtalerhof“ schlittert in die Insolvenz: 665.000 Euro Passiva

Der Gegendtalerhof in Treffen/Köttwein bleibt nach der Konkursanmeldung dauerhaft geschlossen. Rund 32 Gläubiger sind betroffen, Passiva belaufen sich auf 665.000 Euro.

Veröffentlicht am 22. Oktober 2024, 12:54 / ©Gegendtalerhof

Julian Kramer stellte den Antrag selbst, nachdem der traditionsreiche Gastgewerbebetrieb bereits seit dem 13. Oktober 2024 geschlossen ist. Der bekannte „Gegendtalerhof“ in der Ortschaft Köttwein der Gemeinde Treffen am Ossiacher See steht außerdem zum Verkauf. „Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen“, betonen die Inhaber Julian und Isabell Kramer.

„Unternehmen ist bereits geschlossen“

Die Passiva des Unternehmens belaufen sich auf etwa 665.000 Euro, rund 32 Gläubiger sind betroffen. „Ein genauer Aktivstand sowie die genauen Ursachen werden im Laufe des Verfahrens erörtert werden. Festgestellt wird, dass das Unternehmen bereits geschlossen ist und bleibt“, so der KSV weiter.

Gläubiger können Forderungen anmelden

Betroffene Gläubiger haben nun die Möglichkeit, ihre Forderungen bis zum 25. November 2024 beim KSV1870 anzumelden. Rudolf Denzel, ein Rechtsanwalt aus Villach, wurde als Insolvenzverwalter bestellt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.10.2024 um 12:58 Uhr aktualisiert