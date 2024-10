Millionen Schritte: Grazerin erobert Europa im Gehen 

Im Mai und Juni 2023 wanderte Doris Hollnbuchner (45) auf dem South West Coast Path über 1.000 Kilometer entlang der englischen Küste. Umgerechnet sind das etwa 1,7 Millionen Schritte, die sie auf ihrem ersten Weitwanderweg in zwei Monaten „Immer links vom Meer“ zurückgelegt hat. Im gleichnamigen Buch hat sie direkt danach ihre Erfahrungen beschrieben. Denn hätte sie es nicht gleich nach ihrer Rückkehr geschrieben, „hätte ich es wohl nie gemacht“.

©Doris Hollnbuchner Im Buch „Immer links von Meer“ schreibt Doris über ihre Erfahrungen auf ihrer ersten Weitwanderung durch England

England ist nicht Amerika

„England ist nicht ganz so weit weg wie Amerika. Oder Neuseeland“, erklärt die Grazerin die Wahl ihres ersten Weitwanderweges entlang der englischen Küste. „Mein Herz schlägt mir bis zum Hals, meine Knie zittern und ich bin ein kleines bisschen außer Atem.“ So beschreibt sie den Start ihrer Tour in ihrem Buch. Dabei stand sie da erst am Wiener Hauptbahnhof. Doris fliegt nämlich ungern. Also dauerte die Anreise zum Startpunkt der Wanderung eineinhalb Tage. Auch zurück ging es auf die gleiche Weise, was sie aber als großen Vorteil verbucht: „Man hat auf der Heimreise länger Zeit, um alles zu verarbeiten.“

©Doris Hollnbuchner Zwei Monate wanderte Doris Hollnbuchner entlang der englischen Küste.

„Es macht süchtig.“

Für Ihre Wanderung in England hat Doris im Vorhinein ihre Unterkünfte gebucht. Etwa ein halbes Jahr brauchte sie für die gesamte Planung. Als es dann endlich losging, konnte sie es nicht fassen – endlich war der Moment da, auf den sie so lange hingearbeitet hatte. „So lange Wanderungen sind herausfordernd. Nicht nur körperlich, auch emotional“, weiß Doris heute. Und spricht gleichzeitig eine Warnung aus: „Wenn man einmal mit dem Weitwandern beginnt, könnte es sein, dass man nicht mehr damit aufhören kann.“ Allerdings gäbe es schlimmere Süchte, fügt sie schmunzelnd hinzu.

(Fast) allein im Wald

Deswegen wanderte Doris ein Jahr später wieder los. Abermals ging sie 1000 Kilometer – diesmal durch Schweden und ohne vorab gebuchte Unterkünfte. Einzig ihren 58-Liter-Rucksack und ihr Zelt hatte sie dabei. Dort könne man es nämlich überall „mitten im Wald“ aufschlagen: „Dadurch war ich viel flexibler. Ich musste nicht schon Monate im Vorhinein überlegen, an welchem Tag ich wie weit gehen werde.“ Und abends gab es sogar „Rentier-Kino“ für Doris. Von denen sah sie viele. „Einmal habe ich sogar einen Elch gesehen.“ Wenn Doris über ihre Eindrücke erzählt, bekommt man Lust, den eigenen Fernseher gegen eine Nacht in den Wäldern von Schweden zu tauschen.

©Doris Hollnbuchner Doris und ihr Rucksack bei ihrer Wanderung durch Schweden ©Doris Hollnbuchner Doris und ihr Rucksack bei ihrer Wanderung durch Schweden

„Der Mensch ist zum Gehen gemacht.“

Die frische Luft, die Bewegung, das „Runterkommen“. Der Reiz beim Wandern liegt für Doris darin, dass man sich mit nichts beschäftigen muss. „Es tut dem Körper gut und es tut dem Geist gut. Man schaut mal nicht auf den Bildschirm, sondern in die Umgebung“, schwärmt sie. Ein zweiter großer Faktor sei die Beschränkung auf das Wesentliche. „Was brauche ich wirklich? Einen Platz zum Schlafen, etwas zu essen. Aber in Wahrheit keinen Kleiderschrank mit 50 T-Shirts.“ Erkenntnisse, die Doris von ihren Wanderungen mit nach Hause genommen hat. Und auch wenn sie daheim schnell wieder im Alltag ist, bleiben ihr die Erfahrungen, die sie sich – bei Bedarf – jederzeit wieder in Erinnerung rufen kann.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.10.2024 um 14:15 Uhr aktualisiert