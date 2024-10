Nicht Kickl: Van der Bellen erteilt Nehammer Regierungsbildungsauftrag

Van der Bellen gibt das Zepter zum Bilder der Regierung an Nehammer.

Veröffentlicht am 22. Oktober 2024, 13:19 / ©BKA/Florian Schrötter

In einem offiziellen Statement gab das Staatsoberhaupt heute bekannt, dass Nehammer die Verantwortung für die Regierungsbildung übernimmt.

Nehammer soll neue Regierung bilden

Der Auftrag an Nehammer geschah, nachdem klar wurde, dass FPÖ-Chef Herbert Kickl keinen Koalitionspartner finden konnte. Van der Bellen betonte, dass Österreich eine „handlungsfähige, stabile, integre Regierung“ brauche und forderte Nehammer auf, Verhandlungen mit der SPÖ zu führen. Es wird geprüft, ob ein dritter Koalitionspartner benötigt wird, um eine stabile Regierung zu bilden.

Parteien berichten über Gespräche mit Van der Bellen

Am Montag trafen sich die Parteichefs von FPÖ, ÖVP und SPÖ erneut mit Bundespräsident Van der Bellen, um über die Koalitionsgespräche zu berichten. Van der Bellen hatte sie zuvor gebeten, die möglichen Koalitionsoptionen ernsthaft zu prüfen. 5 Minuten war vor Ort. Obwohl die FPÖ bei der Nationalratswahl am 29. September die meisten Stimmen erhielt, fand sie keinen Koalitionspartner. Eine Koalition aus ÖVP und SPÖ hätte nur eine knappe Mehrheit, was die Beteiligung eines dritten Partners wahrscheinlich macht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.10.2024 um 13:39 Uhr aktualisiert