Bürgermeister Scheider stoppt Überstunden beim Feuerwehrchef Klagenfurts

Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider weist die in den Medien berichtete Summe von 110.000 Euro scharf zurück. Die tatsächliche Summe, die an den Chef der Berufsfeuerwehr, Herbert Schifferl, über drei Jahre hinweg ausbezahlt wurde, beläuft sich auf 55.000 Euro brutto, was monatlich etwa 763 Euro netto entspricht.

Lang gehegter Wunsch

Scheider betont, dass bereits in der Vorperiode der Wunsch bestand, den Bewerberkreis für den Leitungsposten zu erweitern. Dies führte dazu, dass Schifferl sowohl die Offiziersausbildung in Graz absolvierte als auch die Leitung der Berufsfeuerwehr übernahm. Seit dem 4. Juli 2023 ist beschlossen, dass Stellvertreter Wolfgang Germ die Leitungsfunktion bis Ende 2025 übernimmt, während Schifferl sich auf die Ausbildung und die wichtigsten Aufgaben konzentrieren soll.

Erneute Betonung

Am 16. September 2024 wurde Scheider über die angesammelten Überstunden informiert. „Ich habe sofort reagiert und verfügt, dass Schifferl ab sofort keine Überstunden mehr leisten darf. Diese Anweisung wurde am 20. September schriftlich bestätigt“, erklärt der Bürgermeister. Zudem wurde erneut betont, dass die Leitungstätigkeiten während der Ausbildung an den Stellvertreter oder die Offiziere übertragen werden sollen. Schifferl wird für die Prüfungsvorbereitung Urlaub nehmen.

Schneiders Anordnung

Scheider ordnete zudem an, die weiteren geleisteten Stunden streng zu prüfen. Ein Ergebnis wird in den kommenden Tagen erwartet. Aufgrund der budgetären Lage sei es außerdem notwendig, dass Überstunden nur dann genehmigt werden, wenn sie absolut betriebsnotwendig sind.