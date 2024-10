Kürbisbasteln und gratis Popcorn: Herbstferien in den Cineplexx Kinos

In den Cineplexx Kinos können Kinder an DIY-Bastelstationen Kürbisse gestalten und sich auf jede Menge Halloween-Überraschungen freuen.

Von West nach Ost heißt es in den Cineplexx Kinos: ran an die Kürbisse! In vier ausgewählten Kinos können die kleinen Kinofans ihre kreativen Kürbis-Kunstwerke an DIY-Bastelstationen gestalten. Doch das ist nicht alles – der „Cineplexx Kürbis auf zwei Beinen“ sorgt als wandelnde Attraktion für Lacher und tolle Fotomomente. Halloween kann kommen!

©Cineplexx In den Cineplexx Kinos können Kinder an DIY-Bastelstationen Kürbisse gestalten und sich auf jede Menge Halloween-Überraschungen freuen.

Gratis Popcorn für Grusel-Fans

Gruseliger Bonus: Wer vom 25. bis 31. Oktober im Halloween-Kostüm ins Kino kommt, wird mit einer Gratis-Portion Popcorn belohnt! Egal, ob als Hexe, Zombie oder Gespenst – einfach Kostüm anziehen und Popcorn genießen. So wird der Lieblingsfilm gleich noch besser!

Herbstferienspaß am 3. November

Zum krönenden Abschluss der Ferien lädt Cineplexx am 3. November zum „Family Monatssparer“ ein. Für nur 5 Euro gibt es Family-Filme sowie tolle Aktivitäten wie Malstationen und Filmquiz. Kleine Besucher können ihre Kreativität ausleben und werden mit einem Goodie für den nächsten Kinobesuch belohnt. Zudem erhält jedes Kind kostenlos ein Rauch Yippy in der Halloween Edition – perfekte Erfrischung nach einem Tag voller Kino-Abenteuer!

Top-Filme für die ganze Familie

Im Herbst warten außerdem zahlreiche Film-Highlights auf die Familien. Mit „Die Schule der magischen Tiere 3“ und „Der Wilde Roboter“ gibt es jede Menge spannende Abenteuer. Auch „Woodwalkers“ begeistert Fans der beliebten Fantasy-Buchreihe. Der Winter hält ebenso Einiges bereit, mit Fortsetzungen wie „Vaiana“ oder „Mufasa: der König der Löwen“.