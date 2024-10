Ehepaar bei Motorradunfall verletzt – Fahrfehler als Ursache vermutet

Veröffentlicht am 22. Oktober 2024, 14:22 / ©APA/APA/THEMENBILD/JAKOB GRUBER

„Ein 59-Jähriger aus dem Bezirk Weiz war gegen 11.30 Uhr gemeinsam mit seiner 47-jährigen Frau mit dem Motorrad auf der B72 von Weiz kommend in Richtung Graz unterwegs. Auf Höhe der Grazer Straße 161 kam der 59-Jährige in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Grund dafür dürfte vermutlich ein Fahrfehler des Motorradlenkers gewesen sein“, heißt es seitens der Polizei. Die 47-jährige Frau verletzte sich bei dem Unfall schwer. Der Lenker des Motorrades wurde beim Sturz leicht verletzt. Beide wurden vom ÖRK in das LKH Weiz gebracht.