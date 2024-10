14-jährige Grazerin wegen Terrorverdachts zu zwei Jahren Haft verurteilt

Eine 14-Jährige ist am Dienstag im Grazer Straflandesgericht wegen der Verbrechen der terroristischen Vereinigung und der kriminellen Organisation verurteilt worden. Sie soll als Anhängerin der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) geplant haben, am Jakominiplatz in der Grazer Innenstadt „Ungläubige“ zu töten. Das Mädchen wurde zu zwei Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. (APA/red. 22.10.2024)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.10.2024 um 14:40 Uhr aktualisiert