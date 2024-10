Villach erweitert Geh- und Radwegenetz: Drei neue Routen

Villach hat drei neue Geh- und Radwege gebaut: In der Drauparkstraße beim Interspar, in der Genotteallee in Lind und in Landskron wurde die Verbindung zwischen Adlerstraße und Dr.-Karl-Renner-Straße geschaffen.

Gehweg ausgebaut

In der Drauparkstraße wurde der Gehweg auf der Interspar-Seite zu einem Geh- und Radweg ausgebaut, wofür der Bereich zwischen der Tiefgaragenabfahrt und der Steinwenderstraße verbreitert wurde. Ein neues Geländer sorgt für zusätzliche Sicherheit.

Weg verlängert

Im Stadtzentrum wurde der Geh- und Radweg an der Genotteallee nahe der Lind-Apotheke auf der östlichen Straßenseite verlängert, sodass Fußgänger:innen und Radfahrer: nur noch eine Straße queren müssen.

Neuer Radweg

In Landskron entstand ein 300 Meter langer neuer Radweg, der die Adlerstraße mit der Dr.-Karl-Renner-Straße verbindet.

Umweltfreundlicher Verkehr

„Diese Maßnahmen stärken den umweltfreundlichen Verkehr und verbessern das Radwegenetz in Villach“, betont Baureferent Harald Sobe. Verkehrsreferent Sascha Jabali Adeh fügt hinzu: „Diese Lückenschlüsse erhöhen sowohl Sicherheit als auch Komfort.“

230.000 Euro investiert

Insgesamt wurden rund 230.000 Euro in die neuen Wege investiert. Zudem wurden der Belag des Geh- und Radwegs in der Italiener Straße saniert und ein weiterer Weg in der Werner-Kofler-Straße fertiggestellt.