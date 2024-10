René Poms ist neuer GAK-Trainer: „Habe die höchsten Ziele“

Nur einen Tag nach der Entlassung von Gernot Messner konnte der GAK einen neuen Trainer finden. Der GAK 1902 freut sich, den 49-jährigen René Poms als neuen Trainer der Kampfmannschaft vorstellen zu können. Poms erhält einen Vertrag über 1,5 Jahre.

Ein sportlicher Rückblick

Der gebürtige Leobener war bis zuletzt beim griechischen Zweitligisten PAS Giannina beschäftigt und belegte dort nach fünf gespielten Runden den dritten Tabellenplatz. Seine letzte Station in Österreich absolvierte er in der vergangenen Spielzeit beim DSV Leoben in der 2. Liga. Dort führte Poms die Obersteirer auf Platz zwei der Tabelle sowie ins Halbfinale des ÖFB-Cups, indem seine Mannschaft gleich drei Bundesligisten aus dem Bewerb warf.

Poms war Co-Trainer von Nenad Bjelica

Von 2012 bis 2022 war René Poms Co-Trainer von Nenad Bjelica. Mit dem Kroaten durchlief der 49-Jährige unter anderem Stationen bei Austria Wien, Lech Posen und Dinamo Zagreb. Bei letzterem holte das Trainerduo gleich zweimal hintereinander den Meistertitel (2018 & 2019) im kroatischen Oberhaus. Seit 2022 ist Poms Cheftrainer und wechselt nach Aufenthalten in Osijek, Leoben und Ioannina zum GAK 1902. Erfahrung in Fußball-Österreich konnte der Obersteirer bereits zu Genüge sammeln. Unter anderem war Poms beim LASK, der Wiener Austria und dem Wolfsberger AC in verschiedenen Trainerpositionen tätig.

„Es ist eine riesige Freude, Teil der GAK-Familie zu sein“

Sportchef Didi Elsneg sagt: „Mit René Poms haben wir einen Trainer geholt, der uns mit seiner Erfahrung als Cheftrainer bei Osijek, Leoben und Giannina sowie als Co-Trainer unter Nenad Bjelica bei Vereinen wie Dinamo Zagreb, Lech Posen und Spezia Calcio und seinen ausgeprägten Fachkenntnissen überzeugt hat. Während seiner Amtszeit in Leoben hat er seine Mannschaft außerdem zu unseren ersten Verfolgern in der Liga gemacht. Wir haben großes Vertrauen in René und sind sehr zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit ihm unsere Saisonziele erreichen können.“ Cheftrainer René Poms hat beim GAK Großes vor: „Es ist eine riesige Freude, Teil der GAK-Familie zu sein. Mit diesem Verein habe ich die höchsten Ziele und möchte in der kommenden Saison erfolgreich in der Bundesliga spielen.“

