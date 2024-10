„Graz am Wörthersee?“ Überklebte Ortstafeln sorgen für Aufsehen

Am heutigen Abend trifft der SK Sturm Graz im Wörthersee Stadion auf den portugiesischen Club Sporting Lissabon. Anpfiff gibt es um 21 Uhr. Sturm-Fans müssen also, um die Schwoazn anzufeuern zu können, einen etwas längeren Anfahrtsweg auf sich nehmen – und das stößt auf wenig Freude. Genau darum geht es bei der Kritik, die auf kreative, aber gleichsam plakative Weise in Form von überklebten Ortstafeln geäußert wird. Seitens der Fans wird wohl bemängelt, dass ein eigentliches Champions League-„Heimspiel“ der Grazer in der Kärntner Landeshauptstadt und nicht eben im eigenen Liebenauer Stadion ausgetragen wird.

Liebenauer Stadion erfüllt nicht UEFA-Kriterien

Die Stadionproblematik schlägt in Graz immer wieder hohe Wellen. Die Merkur Arena erfüllt nicht die Voraussetzungen, um Austragungsort für ein Champions League Spiel zu sein. Bereits beim Spiel gegen Brügge, das ebenfalls im Wörthersee Stadion ausgetragen wurde, äußerten die Sturm-Fans Unmut. Kritik bezüglich des Liebenauer Stadions wurde bereits vielfach geäußert und sorgt auch aktuell wieder für viel Gesprächsstoff.