Sturz in den Tod: 43-jähriger Maler fällt von acht Meter hohem Gerüst

Am Dienstagvormittag, dem 22. Oktober führte ein Maler in Golling Arbeiten an einer Hausfassade durch. Um an schwer erreichbare Stellen zu gelangen, stellte der 43-Jährige ein bewegliches Fassadengerüst auf und stieg zusätzlich auf eine Anlegeleiter. Sein Ziel war es, ein Rohr in etwa acht Metern Höhe abzuschneiden.

Unfall aus acht Metern Höhe

Als der Maler die Leiter bestieg, geschah das Unfassbare: Das Gerüst verlor das Gleichgewicht und kippte zur Seite. Der Arbeiter stürzte in die Tiefe und fiel aus einer Höhe von etwa acht Metern zu Boden. Zeugen, die den Unfall mitansahen, eilten sofort zur Hilfe und versuchten, den Mann zu retten.

Vergebliche Rettungsversuche

Die anwesenden Zeugen handelten schnell und leisteten umgehend Erste Hilfe. Trotz aller Bemühungen konnte der schwer verletzte 43-Jährige nicht mehr gerettet werden. Er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Keine Fremdeinwirkung

Zum Zeitpunkt des Unfalls befand sich der Arbeiter alleine auf dem Gerüst. Laut den ersten Ermittlungen der Polizei gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Der tragische Vorfall scheint ein schrecklicher Unfall gewesen zu sein.