Bauer sucht Frau: Seppi, der wortkarge Gailtaler ist sprachlos

In Kärnten stehen die Zeichen auf Liebe

Auf Liebe stehen die Zeichen in Kärnten und Niederösterreich. Im Gailtal strahlt Seppi vor Glück, denn mit Johanna läuft es bestens und das Hoffest steht bevor. Als er sie im Dirndl erblickt, verschlägt es ihm fast die Sprache: „Einfach wow. Ich glaub‘ immer noch, das ist ein Traum und ich wach‘ aus dem Traum nicht auf.“ Seppi ist überglücklich, dass seine Freunde endlich seine Herzensdame kennenlernen und die erkennen ihren sonst wortkargen Freund kaum wieder. Seppi führt noch etwas anderes im Schilde und plant eine große Überraschung für seine Johanna.

Abreise-Drama

Nach dem Abreise-Drama rund um Hofdame Iris, genießen Adriana und Erwin die Zeit zu zweit und es fallen sogar die drei magischen Worte. Wird die gebürtige Brasilianerin seine Liebe erwidern?

Hofwoche startet auch im Weinviertel

Endlich startet auch bei Alexander, dem gelassenen Weinviertler, die Hofwoche. Die Nervosität ist beim 31-Jährigen aus dem Bezirk Gänserndorf groß und es gibt noch viel zu tun, bevor die Damen ankommen. Da kommt die Unterstützung von Mama Silvana genau zur richtigen Zeit. Der Tisch ist gedeckt, das Outfit sitzt und die Nervosität weicht langsam einer gespannten Vorfreude, denn die erste Hofdame steht schon bereit, um abgeholt zu werden. Steirerin Elizabeth hat eine lange Reise hinter sich, denn die 36-Jährige ist extra aus Los Angeles angereist, um den Weinbauern kennenzulernen. Elizabeth ist aus dem PULS 4-Format „Very Good For Hollywood“ bekannt und bringt nun Hollywood-Glanz ins Weinviertel. Alexander ist beeindruckt: „Die Ausstrahlung und die Augen haben mir besonders gefallen.“ Und Elizabeth sieht einen „potenziellen Traummann“ in ihm. Die zweite Hofdame Marina (36, Tirol) lässt nicht lange auf sich warten und die Immobilienmaklerin aus L.A. erkennt sofort eine Konkurrentin in ihr.

Lukas sorgt für Aufregung

Nachdem es am letzten Abend im Zillertal (Bezirk Schwaz) nach dem Kuss von Lukas und Carmen zum Eklat auf der Almhütte kam und Lisa sich vor den Kopf gestoßen fühlte, musste sich der kräftige Zillertaler sammeln. Nach einer angespannten und schlaflosen Nacht sind die beiden Hofdamen unsicher und wissen nicht, für wen sich der Bauer entscheiden wird. Und dann gibt es noch Vanessa, die eigentlich vor hatte auf den Hof zurückzukehren und versuchte mit Lukas telefonisch Kontakt zu halten, damit er sie im Kopf behält. Mit seiner Entscheidung sorgt Lukas dann für große Überraschung und Wut. „Also er kann mich richtig mal am Arsch lecken“, gibt eine Hofdame zu Protokoll.

Hier kannst du es sehen

„Bauer sucht Frau“ – Die Hofwochen, läuft am Mittwoch, den 23. Oktober 2024 um 20.15 Uhr auf JOYN & ATV