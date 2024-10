Attacke nach Grazer Derby: GAK-Fan verletzt

Nach dem Grazer Derby am Samstag attackierten Sturm-Fans drei GAK-Fans.

Am vergangenen Samstag, den 19. Oktober 2024 fand das Stadtderby in Graz statt. Sturm gewann gegen den GAK mit 5:2. Trotz mehrerer Anzeigen, einer Festnahme, einem kleinen Brand im Stadion und einigen erteilten Betretungsverboten zog die Polizei am nächsten Morgen eine „zufriedenstellende Bilanz“, wie es im Gespräch mit 5 Minuten hieß. Näheres dazu hier: Zerstörte Kameras, Pyrotechnik & Anzeigen: Polizei zieht Derby-Bilanz.

Sturm-Fans gingen auf GAK-Fans los

Wie nun aber laut Berichten der Kleinen Zeitung bekannt wurde, sollen in der Nacht nach dem Grazer Derby drei Fans mit rotem Schal von Sturm-Fans attackiert worden sein, als sie gegen 21 ein Lokal beim Dietrichsteinplatz verließen. Ein GAK-Fan erlitt dabei eine Gehirnerschütterung, wie später im UKH festgestellt wurde. Ein anderer klagte über Abschürfungen. Die Polizisten, die an diesem Abend aufgrund des Großevents besondere Präsenz zeigten, trafen innerhalb kurzer Zeit an der Örtlichkeit ein, die Unbekannten entkamen jedoch.

Nach Angreifern wird gesucht

Laut Polizei wird nun wegen Verdachts der Körperverletzung ermittelt. Auch beim letzten Aufeinandertreffen der konkurrierenden Fußballmannschaften kam es zu Ausschreitungen, 5 Minuten berichtete: Randalen, Verletzte und Co.: Das berichtet die Polizei vom Graz-Derby.

