Kärnten betroffen von Kollektivvertragsverhandlungen

Es betrifft rund 7.000 Personen in Kärnten.

Veröffentlicht am 22. Oktober 2024, 18:26

Die Gewerkschaften GPA und vida fordern eine spürbare Gehaltssteigerung und stabilere Dienstpläne für die Beschäftigten in der Gesundheits- und Sozialbranche. Morgen beginnen die Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 125.000 Mitarbeitenden der Sozialwirtschaft Österreich, darunter 7.000 in Kärnten. Valid Hanuna, Verhandlungsführer der GPA, vertritt die Kärntner ArbeitnehmerInnen in Wien.

Schwerpunkt auf Dienstplänen

Ein Schwerpunkt der Verhandlungen ist die Dienstplanstabilität, da 85 Prozent der Beschäftigten Frauen sind, viele mit Betreuungspflichten. „Wir fordern deutliche Verbesserungen beim kurzfristigen Einspringen und bei Änderungen des Dienstplans innerhalb von 14 Tagen. Ein Überstundenzuschlag von 50 Prozent ab der ersten Stunde ist längst überfällig“, erklärt Hanuna. Auch Sylvia Röckerl von der Gewerkschaft vida Kärnten betont die Notwendigkeit, unregelmäßige Arbeitszeiten besser zu entlohnen.

Bessere Arbeitsbedingungen

Die Gewerkschaften setzen sich zudem für allgemein bessere Arbeitsbedingungen ein, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen und die Branche zukunftsfähig zu machen. Der SWÖ-Kollektivvertrag betrifft in Kärnten unter anderem Einrichtungen wie AVS, Hilfswerk und Kindernest GmbH.