Soldat tot: Junger Rekrut im Krankenhaus verstorben

Wie vor kurzem berichtet, kam es gegen 16 Uhr zu einem tragischen Vorfall in der Türk-Kaserne in Spittal an der Drau. Ein Grundwehrdiener wurde von seinem Kollegen angeschossen und dabei schwer verletzt. Beide stammen aus dem Bezirk Spittal an der Drau.

Seinen Verletzungen erlegen

Sofort wurde die Rettungskette aktiviert und der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus eingeflogen. Leider kam für den jungen Soldaten jede Hilfe zu spät und er erlag noch im Krankenhaus seinen Verletzungen, wie die Polizei Kärnten im Gespräch mit 5 Minuten bestätigen kann.

„Der Vorfall erschüttert uns sehr“

Auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner zeigt sich betroffen: “Der heutige Vorfall in der Kärntner Türk-Kaserne erschüttert uns sehr. Das Bundesheer und ich sind tief betroffen über diesen tragischen Vorfall. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie und seinen Kameraden.”

Umstände noch unklar

Die Umstände des Vorfalls werden durch eine Unfallkommission des Militärkommandos Kärnten untersucht, ein Militärpsychologe betreute die Personen in der Kaserne und die Familie.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.10.2024 um 19:00 Uhr aktualisiert