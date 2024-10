Nach Mordversuch mit Machete: 14 Jahre Haft für Täter

Am Dienstag wurde ein 29-jähriger Vorarlberger wegen versuchten Mordes am Landesgericht Feldkirch zu 14 Jahren Haft verurteilt. Der Mann hatte im November letzten Jahres in Buchs, Kanton St. Gallen, einen Taxifahrer mit einer Machete angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Der 46-jährige Taxilenker entkam knapp dem Tod, nachdem er mehrere Messerstiche in den Hals, das Gesicht und den Oberkörper erlitten hatte. „Ich kann mich nicht erinnern“, erklärte der Angeklagte vor Gericht und führte seinen Drogen- und Alkoholkonsum als Grund für seine Erinnerungslücken an.

Taxi nach Buchs – und Kokain im Gepäck

Der Vorfall ereignete sich, nachdem der damals 28-Jährige ein Taxi in Schaan, Liechtenstein, bestieg, um nach Buchs zu fahren. Der Angeklagte gab zu, seit über vier Jahren regelmäßig Kokain zu konsumieren und vor der Fahrt auch Wein getrunken zu haben. Im Industriegebiet von Buchs angekommen, verlangte der Taxifahrer die Begleichung des Fahrpreises in Höhe von 92 Euro. Doch anstelle zuzahlen, zog der Fahrgast eine fast 50 Zentimeter lange Machete und griff den Fahrer brutal an.

Verzweifelte Flucht und Rettung in letzter Sekunde

Der schwer verletzte Taxifahrer konnte fliehen und wurde von einem Linienbusfahrer entdeckt, der sofort den Notruf absetzte. Der Täter flüchtete mit dem Taxi nach Feldkirch, stellte das Fahrzeug ab und zog sich in seine Wohnung zurück. Zwei Tage später wurde er von der Spezialeinheit Cobra festgenommen.

Zurechnungsfähig oder im Rausch?

Im Zentrum des Prozesses stand die Frage der Zurechnungsfähigkeit des Angeklagten. Der Mann behauptete, sich aufgrund des Drogenrausches nicht mehr an die Tat erinnern zu können. Die Verteidigung argumentierte, dass er zum Tatzeitpunkt nicht zurechnungsfähig war. Dem widersprach der Gerichtspsychiater Reinhard Haller, der betonte, dass der Angeklagte zwar eingeschränkt zurechnungsfähig gewesen sei, jedoch nicht völlig unfähig, das Unrecht seiner Handlung zu erkennen.

14 Jahre Haft für versuchten Mord

Die Geschworenen sprachen den 29-Jährigen mit sechs zu zwei Stimmen des versuchten Mordes schuldig. Das Gericht verhängte eine Strafe von 14 Jahren Haft, zu der noch ein Strafrest von vier Monaten aus einer früheren Verurteilung hinzukommt. Erschwerend wirkten die Vorstrafen, die Nutzung einer Waffe und die Tat während der Probezeit. Der Taxifahrer leidet bis heute unter den Folgen des Angriffs und hat auf einem Auge 70 Prozent seiner Sehkraft verloren. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (APA/red. 22. 10. 24)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.10.2024 um 19:16 Uhr aktualisiert